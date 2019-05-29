24. Dönem POMEM polis alımı için süreç devam ediyor. Son olarak 16 Mayıs'ta 24. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) giriş sınavına katılacak adayların ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınav merkezleri ile tarihleri açıklandı.

Aradan 13 gün geçerken bu sınavın sonuçları araştırılmaya başlandı. Binlerce kadın polis adayı şu günlerde "POMEM 24. dönem fiziki yeterlilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" ve "Sözlü sınav ne zaman?" sorularına yanıt arıyor.

POMEM FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM 24. dönem fiziki yeterlilik sınavı sonuçları hakkında Polis Akademisi'nden yapılan herhangi bir açıklama yok. Daha önceki süreçte yaklaşık 50 günlük bir süre söz konusuydu. Bu süre baz alındığında sonuçların temmuz ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor. Aynı gün sözlü sınav tarihlerinin açıklanması bekleniyor.