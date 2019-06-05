POMEM 24. dönem fiziki yeterlilik sınav sonuçları açıklandı mı? Sözlü sınav ne zaman?
POMEM 24. dönemde son olarak binlerce kadın polis adayı fiziki yeterlilik sınavına girdiler. Sınav merkezlerinin açıklanmasından bu yana yaklaşık 3 hafta geçti. Sonuçlara dair bir açıklama yapılmazken adaylar günlük olarak "POMEM 24. dönem fiziki yeterlilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunu yöneltiyor.
POMEM 24. dönemde 3 bin kadın polis alınacak. On binlerce kadın polis adayı son olarak fiziki yeterlilik sınavında ter dökerken şimdi sınavın sonucu merak ediliyor. Peki sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
POMEM FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
POMEM 24. dönem fiziki yeterlilik sınavı sonuçları hakkında Polis Akademisi'nden yapılan herhangi bir açıklama yok. Daha önceki süreçte yaklaşık 50 günlük bir süre söz konusuydu. Bu süre baz alındığında sonuçların temmuz ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor. Aynı gün sözlü sınav tarihlerinin açıklanması bekleniyor.