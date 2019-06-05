POMEM 24. dönemde 3 bin kadın polis alınacak. On binlerce kadın polis adayı son olarak fiziki yeterlilik sınavında ter dökerken şimdi sınavın sonucu merak ediliyor. Peki sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

POMEM FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM 24. dönem fiziki yeterlilik sınavı sonuçları hakkında Polis Akademisi'nden yapılan herhangi bir açıklama yok. Daha önceki süreçte yaklaşık 50 günlük bir süre söz konusuydu. Bu süre baz alındığında sonuçların temmuz ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor. Aynı gün sözlü sınav tarihlerinin açıklanması bekleniyor.