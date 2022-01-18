POMEM 28. dönem sınav ücretine ilişkin merak sona erdi. PA tarafından yapılan açıklamaya göre, sınava katılma hakkı elde eden adaylar 19 Ocak-28 Ocak tarihleri arasında sınav ücretlerini yatıracak. Peki, POMEM 28. dönem sınav ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? İşte, POMEM 28. dönem sınav ücreti ve mülakat sınav tarihine ilişkin detaylar…

Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerine devam eden Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 2022 yılı içinde 5.120 erkek ve 1.280 kadın olmak üzere 6.400 lisans, 1.280 erkek 320 kadın olmak üzere 1.600 önlisans mezunu toplamda 8.000 öğrenci alımı yapılacak.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan 28. Dönem POMEM önbaşvuru sonuçlarına göre, kontenjanın 10 katı kadar aday, sözlü mülakat sınavlarına katılacak.

Sınava katılma hakkı elde eden adaylar, belirtilen tarihler içerisinde sınav ücretini yatırarak sınav başvuru işlemlerini tamamlamak zorunda…

POMEM 28. DÖNEM SINAV ÜCRETİ NE KADAR, HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

28. dönem POMEM sınav ücretleri 200 TL olarak belirlendi. Sınava katılacak adayların, 19 Ocak 2022 günü saat 09.00’dan 28 Ocak 2022 günü saat 17.00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “28. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesabına yatırmaları gerekiyor.

Başvuru ücreti yalnızca Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM’lerinden ve Halkbank internet bankacılığından yatırılacak. Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM’lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.

UYARI: Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır.

2022 POMEM MÜLAKAT SINAVI TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

28. Dönem POMEM mülakat sınavı tarihleri henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça haberimizde bulabilirsiniz.