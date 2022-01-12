28. dönem POMEM başvuru sonuçlarının açıklandığının duyurulmasının ardından pau.edu.tr internet adresi adaylar tarafından yoğun şekilde ziyaret ediliyor. Bu dönem Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) toplamda 8 bin öğrenci alınacağı açıklanmıştı. Başvuru sonuçlarına göre belirtilen kontenjanın 10 katı öğrenci sınavlara girerek POMEM öğrencisi olmak için ter dökecek. İşte, 28. dönem POMEM sonuç sorgulama sayfası pa.edu.tr…

POMEM BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Polis Akademisi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada “28. Dönem POMEM alımlarında 10.000 kontenjana 164.842 aday tarafından müracaat yapılmış, başvuru koşullarını sağlayanlardan 10 katı kadar aday KPSS puanına göre sıralanarak toplamda 98.175 aday sınava katılmaya hak kazanmıştır.” İfadeleri kullanıldı.

Buna göre adaylar ön başvuru sonuçları e Devlet ekranı üzerinden Polis Akademisi Sınav Sonucu Sorgulama sayfası aracılığıyla sorgulanabilecek.

POMEM BAŞVURU ÜCRETİ YATIRMA TARİHLERİ

Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır. Aday belirleme ön başvuruları internet üzerinden başvuru ücreti yatırılmadan yapıldı.

POMEM Giriş Yönetmeliğinin 7’nci maddesinin 3’üncü fıkrasında yer alan “…Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır.” hükmüne istinaden 28. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar belirlendikten sonra sınav ücreti yatırılması için sınav ücret ve hesap bilgileri www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır.