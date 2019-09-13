Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, "Güven Masası" uygulaması kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığınca 2 bin 500 lisans ve 500 önlisans mezunu olmak üzere toplam 3 bin kadın polis memuru adayı öğrenci alımı için yapılan sınavın sonuçları açıklandı.

Asıl olarak sınavı kazanan adayların POMEM’e geçici kaydı sırasında eksik belge getiren, intibak eğitimi için bildirilen günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, intibak eğitimi sırasında kendi isteği ile eğitim merkezinden ayrılan veya ilgili mevzuat gereği POMEM öğrencisi olamayacakları sağlık kurulu raporu ile tespit edilen adayların yerine, puan sırasına göre yedek adaylar çağrılacak.

Sınav sonuçları, adaylara yazılı olarak bildirilmeyecek

Adaylar, sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğü'nün İNTERNET SİTESİ ile Polis Akademisi Başkanlığı'nın İNTERNET SİTESİNDEN vatandaşlık numaraları ve e-Devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek.

Sınav sonuçları, adaylara ayrıca yazılı olarak bildirilmeyecek. Asıl olarak başarılı olan adayların, intibak eğitiminin başlayacağı 22 Eylül saat 17.00’ye kadar planlandıkları POMEM’lerde hazır bulunmaları gerekiyor.

ANKARA (AA)