POMEM mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından yaklaşık 8 bin aday Polis Mesleki Eğitim Merkezlerinde eğitime alınacak ve 6 aylık bir eğitim süresinin ardından mesleklerine başlayacaklar. Mülakat sürecinin Eylül ayında tamamlandığını belirten Bakan Soylu, POMEM mülakatlarının da ne zaman açıklanacağını da belirtti…

POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AK Parti Tokat İl Başkanlığı’nın düzenlediği Genişletilmiş Danışma Meclisi toplantısına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, toplantıda gençlerden Polis Meslek Yüksek Okulu (POMEM) mülakatlarıyla ilgili gelen soruyu yanıtladı.

Mülakat sonuçlarının 2 gün içinde açıklanacağını belirten Bakan Soylu, "Galiba 20’nin üzerinde polis okulunda sınavlar yapıldı. İlk önce KPSS belirlendi. Sonra ön sağlık, sonra spor, ardından da mülakatlar. Şimdi çok doğal olarak bunların hepsi bir süreç. Siz girdikten sonra da giremeyenlerin çeşitli sebeplerden dolayı, pandemi olması dolayısıyla onlara da hak verdik. Eylülün ilk haftası bitti mi mülakatlar. Zannediyorum 2 gün içinde açıklanacak mülakatlar" ifadelerini kullandı.

POMEM MÜLAKAT SONUCU NE KADAR ETKİLİ, SÖZLÜ SINAVDAN KAÇ ALMAK GEREKİR?

Polis Mesleki Eğitim Merkezlerine giriş puanı; adayın KPSS puanının yüzde 30’u, fiziki yeterlilik sınavı puanının yüzde30’u ve mülakat sınavı puanının yüzde 40’ının toplamından oluşmaktadır.

Bir adayın POMEM mülakatından başarılı olması içinse mülakattan en az 70 puan alması gerekmektedir.

Başarı sıralaması puanında eşitlik olması durumunda sırasıyla; KPSS’den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

POMEM EĞİTİM SÜRESİ NE KADAR?

POMEM eğitim ve öğretim süresi en az 6 aydır. Bu bağlamda sömestr tatili ile beraber başlama ve bitiş tarihleri bu sürenin dışında kalır. Alınacak 6 aylık eğitim ile beraber polis mertebesi kapsamında aday görevine başlar. Lise mezunu olmak ile birlikte ön lisans ya da lisans kapsamında KPSS üzerinden sınava girmek yeterlidir.