POMEM mülakat sonuçları için binlerce aday haftalardır gelecek haberi bekliyor. POMEM’e girişlerde KPSS puanı ve fiziki yeterlilik sınavı puanının yanı sıra mülakat puanı da oldukça önemli bir yer tutuyor. Her üç sınavdan en yüksek puanı alan adaylar da Polis Mesleki Eğitim Merkezleri’nde eğitim almaya hak kazanıyor….

27. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM mülakat sonuçlarının en zaman açıklanacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 27. Dönem POMEM mülakat sonuçlarının 2021 yılı içerisinde açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

POMEM MÜLAKAT SONUCU NE KADAR ETKİLİ, SÖZLÜ SINAVDAN KAÇ ALMAK GEREKİR?

Polis Mesleki Eğitim Merkezlerine giriş puanı; adayın KPSS puanının yüzde 30’u, fiziki yeterlilik sınavı puanının yüzde30’u ve mülakat sınavı puanının yüzde 40’ının toplamından oluşmaktadır.

Bir adayın POMEM mülakatından başarılı olması içinse mülakattan en az 70 puan alması gerekmektedir.

Başarı sıralaması puanında eşitlik olması durumunda sırasıyla; KPSS’den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

POMEM EĞİTİM SÜRESİ NE KADAR?

POMEM eğitim ve öğretim süresi en az 6 aydır. Bu bağlamda sömestr tatili ile beraber başlama ve bitiş tarihleri bu sürenin dışında kalır. Alınacak 6 aylık eğitim ile beraber polis mertebesi kapsamında aday görevine başlar. Lise mezunu olmak ile birlikte ön lisans ya da lisans kapsamında KPSS üzerinden sınava girmek yeterlidir.