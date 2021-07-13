Pomem sınav yerleri belli oldu! POMEM sınav giriş belgesi sorgulama

Polis adaylarının başvurularının ardından beklediği mülakat tarihleri Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklandı. Adaylar 27. Dönem POMEM mülakat yerlerini e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr adresinden öğrenilecek. POMEM sınav giriş belgesi için gerekli bilgiler haberimizin detayında...

27. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

27. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Mülakat Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar sınav merkezlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.

İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezlerinde adaylar Mülakat Sınavına tabi tutulacaklardır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

POMEM MÜLAKAT SINAV YERİ SORGULAMA



