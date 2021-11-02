POMEM sonuçları... Polis adaylarının merakla beklediği POMEM sonuçları açıklandı. "27. DÖNEM POMEM GİRİŞ SINAVI SONUÇLARI" başlıklı duyuruyla sonuç haberi verildi.

İNTERNET SİTESİNDEN DUYURULDU

https://www.pa.edu.tr/ adresinden yapılan yazılı duyuruda;

"27. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.

Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

SONUÇLARA KİLİTLENMİŞLERDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde polis olarak görev alacak adaylar son aşama olarak girdikleri mülakatların ardından sonuçlara kilitlenmişti.