Pompalı tüfeği denerken bir çocuğu öldürmüştü cezası belli oldu

Olay 2016 yılı Ekim ayında merkez Osmangazi'ye bağlı Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. İnternetten 350 liraya pompalı tüfek alan Sezai İsenç (30), silahı çuvaldan çıkartıp sokak ortasında ateş etti. O sırada mahallede bulunan Doğukan Avcı (16) ve sınıf arkadaşı Mustafa Paşa (16) saçmalardan yaralandı. Kahvedeki vatandaşlar tarafından Dr. Ayten Bozkaya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki gençten sırtına ve karın boşluğuna saçmalar isabet eden Doğukan Avcıhayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli tutuklandı.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘canavarca hisle çocuğu kasten öldürmek ve yaralamak' suçlarından iki defa müebbet hapis cezası talebiyle hakkında dava açılan Sezai İsenç'in yargılanmasına devam edildi. İlk duruşmadaki ifadelerini tekrarlayan sanık, “Tüfeği internetten beğenip 350 liraya aldım. Tüfek elime geçince denemek istedim. Evimden çıkarak sokağa indim. Burada rastgele ateş etmeye başladım. Çocukları yaraladığımı görünce korkup kaçtım. Olay anında kendimde değildim. Söyleyebileceğim bir şey yoktur. İddiaları kabul ediyorum” dedi.

son görülen duruşmada Adli Tıp Kurumu Yüksek İhtisas Dairesi'nden alınan raporda akli dengesinin yerinde olduğu tespit edilen zanlı hakkında bu duruşma karar verildi.

Mahkeme heyeti zanlı İsanç'a Avcı'yı öldürmekten müebbet, arkadaşı Mustafa Paşa'nın yaralamaktan ise 20 yıl hapis cezası vererek cezalarda herhangi bir indirim uygulamadı.

İHA