Pompalı tüfekle selfie ölüm getirdi

Olay, saat 02.00 sularında Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Evde 3 arkadaşıyla birlikte vakit geçiren Ali Emir B. (18), iddiaya göre pompalı tüfekle selfie çekmek istedi.

TÜFEK ELİNE ALIR ALMAZ PATLADI

Tüfeği eline aldığı sırada ateş alan tüfekten çıkan saçmalar Ali Emir B.’nin başına isabet etti. Gencin arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ali Emir B.’nin olay yerinde öldüğünü tespit etti.

Gencin hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları apartmanın önünde sinir krizi geçirdi. Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri ise Ali Emir B.’nin 3 arkadaşını gözaltına alırken pompalı tüfeği de incelemek için polis merkezine götürdü. Polis olaya ilişkin inceleme başlattı.

İHA