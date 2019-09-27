20'nci yüzyılın en etkili sanatçılarından Andy Warhol, 90 orijinal eseriyle 7 Kasım'dan itibaren McArt.ist desteği ve Begüm Alkoçlar küratörlüğünde UNIQ Expo’da sanatseverlerle buluşacak.





Pop Art'a saygı duruşu niteliğindeki bu sergi, İstanbul Maslak'ta 1500 metrekarelik dev bir Pop Art arenası sunacak. Pop Art sanatının öncüleri Keith Haring, Roy Lichtenstein, James Rosenquist ve Robert Indiana’nın Türkiye'de ilk kez sergileneceği orijinal 40 eserini de karşımıza çıkaracak.





Sergi aynı zamanda, genç sanatçı kuluçka platformu McArt.ist koordinatörlüğünde Türk Pop Art temsilcilerine de yer verecek.





'Sanata herkes dokunsun'





“Sanata herkes dokunsun” misyonunu üstlenen sergi bu kapsamda, Pop Art sanatını ve Andy Warhol'u tüm yönleriyle tanıtırken, çeşitli atölye çalışmaları ve sanat sohbetleriyle ziyaretçilere interaktif bir deneyim de sunacak. 29 Mart’a kadar devam edecek olan ve 7'den 77'ye herkese hitap eden sergide çocuklar; Andy Warhol'un renkli Pop Art dünyasını ve 50'li yılların tüketim çılgınlığını keşfederken, sanatın keyifli, eğlenceli tarafıyla da tanışacaklar. Roy Lichtenstein’ın Van Gogh odasında hayal dünyalarını genişletecek, New York sokak sanatçısı Keith Haring’in grafitileriyle renklenecek, 60'lı yılların diskoteğinde dans edecek ve eğlenerek öğrenecekler.









Sosyal medya için...

Ziyaretçiler, özel tasarlanmış dekorlarda, sanat kokan, özgün fotoğraflar çekip, paylaşım yapabilecek. Andy Warhol sergisinin avantajlı kısa süreli ön satış biletleri 7 Ekim'e kadar Biletix'te!





Andy Warhol: Popüler kültürün babası

Warhol, 60’lı yılların başında ‘Fabrika’ adını verdiği atölyesinde dönemin heyecan arayan zengin gençlerini, şöhret peşindeki sanatçı adaylarını bir araya getirmeyi başarmıştı. Her şeyden bir sanat eseri çıkarılabileceğini ileri sürüyor, ‘seri üretim’ sanat yapıyordu.

Bir çorba konservesini, bir coca cola şisesini sanat eseri olarak sunarken, baskı tekniği ile aynı eserden onlarca üreterek daha çok kişinin tüketim arzusuna yanıt veriyordu. Warhol eserlerinde; Marilyn Monroe, Mona Lisa gibi ikonları tekrar tekrar resmedip ‘değersizleştirerek’, sanatın ‘tek olmanın çekiciliği’ arkasına saklanmasına karşı çıkıyordu.









En pahalı konserve

Andy Warhol; tüketim toplumunu yücelten sanat anlayışının ilk eserlerini verdiği 1962’de, mağazadan aldığı konserve çorba kutularını tuval üzerine yansıtmıştı. ‘Pop art’ın en önemli örnekleri arasına giren çorba kutuları o dönemde Warhol’a ün ve servet kazandırmıştı. Warhol’un baskı yöntemiyle çok sayıda ürettiği çorba kutularının bugün her biri on milyonlarca dolar ediyor.





En ikonik Marilyn

Eserlerin değil, popülerliğin sanatçıları ilahlaştırdığını ileri süren Warhol, Marilyn Monroe’yu tüm dünyada geniş yankı bulan ölümünün hemen ardından resmetmişti. Tekrar edildikçe her şeyin sıradanlaştığını savunan Warhol, Monroe’yu Niagara filmindeki bir sahnesinden tuvaline taşıdı. Warhol’un eseri Monroe’nun kendisi kadar ikonlaştı.





Haberin fotoğrafları için tıklayın Doğumunun 90. yılında popüler kültürün babası Andy Warhol