﻿﻿Pop müzik sanatçısı Emre Kaya, Aleyna Tilki polemiği ile gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde Aleyna Tilki ve Edis’in sosyal medya paylaşımında “Araba kaza yaparsa Türk popu biter” sözlerini alaya alan Emre Kaya internette gündem oldu. Peki, Emre Kaya kimdir? İşte Emre Kaya hakkında merak edilenler...

POPÇU EMRE KAYA KİMDİR?

Emre Kaya, 1985 yılında İzmir’de doğdu. 3 yaşında cura çalmaya başladı. Söz-beste çalışmaları yaptı.

Emre Kaya, Murat Dalkılıç (Kader, Çatlat) , Bengü (Elveda), Zeynep Dizdar (Sana Güvenmiyorum) , Yıldız Tilbe (Git), Niran Ünsal (Zavallısın) gibi popüler yorumcuların seslendirdiği şarkıları yaptı.

Birçok projede müzik direktörü olarak yer alan Kaya, 2009 yılında “Yılın En İyi Bestecisi” ödülüne layık görüldü. “Böyle Gitmez” isimli ilk albümü yayınlandı.

“Toz” isimli single ve “Teşekkür Ederim” albümü çıkaran Emre Kaya Altın Kelebek’te “En İyi Çıkış Yapan Sanatçı” ödülünü sahibi oldu.

2014 yılında “Apayrı” albümünü çıkaran Emre Kaya, 2016’da da Esaret isimli single’ını çıkardı ve medyadan ‘hit makinesi’ lakabını aldı.



