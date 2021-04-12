Magazin Popçular Simge'ye onay verdi

Popçular Simge'ye onay verdi

Magazin

Popçular Simge'ye onay verdi

'Öpücem', 'Aşkın Olayım', 'Yankı' gibi popüler parçalarıyla tanınan Simge Sağın yeni şarkısı “Sevmek Yüzünden” beğeni yağmuruna tutuldu.

12 Nisan 2021, Pazartesi 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Uzun bir aradan sonra sessizliğini bozan Simge’nin yeni şarkısı ‘Sevmek Yüzünden’ dinleyenlerden tam not aldı. Şarkı pop dünyası tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

'SU GİBİSİN SU!'

Hande Yener, Demet Akalın ve İrem Derici ‘Sevmek Yüzünden’i beğendiklerini dile getirerek Simge’yi tebrik etti. Demet Akalın ateş, Hande Yener ise pırlanta emojisi ile not verirken İrem Derici “Su gibisin su! Çok dinlensin, çok sevilsin güzelliğim benim” dedi.

İlgili Haberler
Kendisini Simge Sağın gibi tanıtan erkek kabin memurunun 4 yıl hapsi istendi...Apandisit ameliyatı olan Simge Sağın'dan haber varSimge Sağın hastaneye kaldırıldı


Yazarlarımızdan
Öner Döşer
Hoş geldin ya şehr-i ramazan!
Öner Döşer
Filiz Özkol
12 Nisan 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Suna Akyıldız
Hem güldürdü hem ağlattı
Suna Akyıldız
Şirin Sever
Instagram neden böyle.. Instagram derdini söyle!
Şirin Sever
Funda Duru
Bir Instagram hesabının anatomisi: Uraz Kaygılaroğlu
Funda Duru
Uğur Alkapar
Minik konsey
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Saygı yoksa sevgi de yok
Mehmet Coşkundeniz
Hande Kazanova
5 Nisan haftası burçlar
Hande Kazanova
Yasemin Candemir
Türkiye’de her 10 kişiden 9’unda D vitamini eksikliği var!
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Sekste koku ne kadar önemli?
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Sizin hiç babanız öldü mü?
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Murat Yıldırım hediye yerine bağış istedi