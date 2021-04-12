Uzun bir aradan sonra sessizliğini bozan Simge’nin yeni şarkısı ‘Sevmek Yüzünden’ dinleyenlerden tam not aldı. Şarkı pop dünyası tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

'SU GİBİSİN SU!'

Hande Yener, Demet Akalın ve İrem Derici ‘Sevmek Yüzünden’i beğendiklerini dile getirerek Simge’yi tebrik etti. Demet Akalın ateş, Hande Yener ise pırlanta emojisi ile not verirken İrem Derici “Su gibisin su! Çok dinlensin, çok sevilsin güzelliğim benim” dedi.



