Popocatepetl Yanardağı gaz ve kül püskürtüyor

Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı gaz ve kül püskürtmeye başladı

04 Aralık 2018, Salı 16:46 Son Güncelleme:
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Popocatepetl Yanardağı gaz ve kül püskürtüyor

Meksika'nın başkenti Meksiko'nun 70 kilometre güneyinde yer alan Popocatepetl Yanardağı'nın gaz ve kül püskürtmeye başladığı bildirildi.

Ulusal Afet Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamada, yanardağın son iki gündür 2,5 kilometre yükseğe gaz ve kül püskürttüğünün tespit edildiği belirtildi ve halktan yanardağa fazla yaklaşmamaları istendi.

Yer bilimciler başkent Meksiko'da geçen yıl eylülde gerçekleşen 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından yanardağdaki volkanik etkinliğin arttığına dikkati çekti.

Adı Aztek dilinde "duman püskürten dağ" anlamına gelen Popocatepetl Yanardağı, 1994'ten bu yana aktif.

AA


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