Magazin Popstar adayımız Şahkan

Popstar adayımız Şahkan

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Popstar adayımız Şahkan

Şahkan’ın ilk çıkışı Lale Belkıs ile düet yaptığı ‘Hayat Zor’ ile olmuştu. Şimdi de Sibel Alaş’ın 90’larda meşhur ettiği OSSİ Müzik ve DMC ortak yapımı ‘Bin Yıldız’ ile gündemde. 22 yaşındaki Şahkan, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Sanat Yönetimi okuyor. Yeteneği ve sahne ışığıyla tam bir popstar adayı. İleride buralar çok değerlenecek. Şahkan bana kendini anlattı... Uğur Alkapar / ugur.alkapar@posta.com.tr

15 Mayıs 2021, Cumartesi 07:01 Son Güncelleme:
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  • 11 yaşındayken bir müzik grubunda gitar çalıyordum. Ama o dönem solistliği hiç düşünmedim. Ne zaman sesimi keşfettim, “Ben de yapabilirim” diyerek şarkı yazmaya başladım.
  • Babam oyuncu ve dublaj sanatçısı. Ayrıca müzik de yapıyor. Böyle bir ailede büyüyünce benim de sanatla ilgilenmem kaçınılmaz oldu. Ben gitar çalardım babam söylerdi. Sonra birlikte söylemeye başladık.
  • Lisede ailemin istediği üzerine Raylı Sistemler Teknolojisi okudum. O zaman bile metroda staj yaparken şarkı söylüyordum. Onların isteğini yerine getirdikten sonra “Bu kez benim seçtiğim bir bölümde okuyacağım” dedim ve ‘Sanat Yönetimi’ni kazandım. Sanatla zaten iç içeydim. Bu işin işletme yönünü de öğrenmek istedim. Sağolsunlar annem babam beni her zaman destekledi.
  • Ossi Müzik’in patronu Hakan Eren okulumuza bir söyleşiye gelmişti. Kendisini en öne oturup dinledim. Daha sonra Hakan Bey’e sosyal medyada ulaştım. O da Instagram’da kaydettiğim şarkıları dinleyince benimle görüşmek istedi ve böyle bir yolculuğa başladık.
  • Dansa sonradan başladım. İlk önce zorlansam da sonra bakıp “Evet yapabiliyormuşum” dedim.
  • İçinde 60’dan fazla şarkı olan bir defterim var. Kendi şarkılarımı söylemeyi, onlarla dinleyicilere ulaşmayı hedefliyorum.
  • Hedefim defterimdeki şarkılarla, sakin bir şekilde müzik yapmak, sahneye çıkmak, kalabalıklara seslenmek. Hayatım önümüzdeki dönemde bunun için hazırlık yapmakla geçecek.

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