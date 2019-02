Popüler makyaj trendleriyle kusursuz görünüm

Soğuk kış aylarında da etkili makyaj teknikleriyle kusursuz ve bakımlı görünmek mümkün. İşe öncelikle gözlerden başlayacaksanız, kirpiklerinize yoğun maskara uygulayabilir ve bakışlarınızı ön plana çıkarabilirsiniz. The Little Black One Volume Mascara Waterproof, yoğun siyah renginin yanı sıra suya dayanıklı formuyla da kış aylarının vazgeçilmezi olmaya aday.

Göz Farı Primer ile de uygulamak istediğiniz göz makyajını uzun süre kullanabilirsiniz. Göz kapaklarınıza pürüzsüz ve aydınlık bir görüntü veren bu far, özellikle trend olan pırıltı makyajını uygularken yardımcınız olacak. Yüzünüzü renklendirmek ve ifadenizi güçlendirmek için ise yoğun pigmentasyonu ve 6 renk seçeneğiyle Catrice Blush Box allığı tercih edebilirsiniz.

BOLCA IŞILTI

Pırıtılı makyajı bu yıl her yerde görmeye devam edeceğiz. Gözler ve yüzün yanı sıra tırnaklarda da bolca ışıltı bizleri bekliyor. Dört farklı renk seçeneğiyle tırnaklara ışıl ışıl bir görünüm veren peeloff glam Easy To Remove Effect Nail Polish, glitter trendini tırnaklara taşıyor. Soyulabilen özelliği bulunan ojeden en iyi sonuç almak için ince iki kat uygulanması öneriliyor.

Alman Cosnova Beauty çatısı altında essence markası ile birlikte faaliyet gösteriyor. Catrice ürünlerine; Rossmann ve seçili eve mağazalarından ulaşılabiliyor.