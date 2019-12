Porno izlemek cinsel yaşama zarar verir mi?

Porno film izlemenin insan vücuduna etkileri hakkında yapılan araştırmalar devam ediyor. Yapılan araştırmalar sonucunda çeşitli farklı görüşler ortaya atıldı.

Anti-porno savunucuları; öncelikle porno izlemenin bir bağımlılık olduğunu ve beynin ödül mekanizmasının normal örgüsünü gasp ettiğini ileri sürüyor. Bu kesime göre; tıpkı hep daha fazlasını isteyen eroin bağımlıları gibi, porno izleyicileri de gerçek seksten artık zevk almamaya başladıklarını ve giderek daha fazla “açık-seçik” filmlere başvurduklarını düşünüyor.

Elbette ki, pornografiye dair şiddet tasviri, istismar ya da seksüel istek olarak düşünceleri olan bir kesim de var. Fakat, anti-porno savunucularının asıl odak noktasını erkek bağımlılığı oluşturuyor.

Öte yandan, porno-karşıtları, aşırı porno izlemenin, izleyiciyi; partnerini reddetmeye, vahşilik imgeleri aramaya, tecavüz vakalarına ve çocuk istismarına yönelttiğini ileri sürüyor. İskoçya’daki bazı okullar; yetişkin görüntüleri izlemenin cinsel isteksizliğe, cebir ve istismara yol açabileceği noktasında uyarıda bulunuyor. Bir biyolog olan ve Your Brain on Porn sitesinin yazarı Gary Wilson ise bu tarz bir kızışmanın tekrar tekrar görülebileceğini söylüyor.

Peki, pornografi bağımlılığı gerçek mi? Wilson, çok fazla porno izleyen ve aşırı derecede porno izlemeyen insanların beyin aktivitelerindeki farklılıkları gösteren çalışmaları kendisine referans gösteriyor ve görünüşe göre aynı beyin bölgeleri uyuşturucu bağımlılarınınkinden daha farklı çalışmıyor.

Ancak, çalışmaların bazıları, porno izleyicilerinin cinsel işaretlere karşı aşırı hassaslık gösterdiklerini ileri sürerken bazı çalışmalar ise bu kişilerin cinsel işaretlere dair daha az uyarıldıklarını ileri sürüyor 2. Ancak yine de, bu durum pornonun beyni değiştirdiğini kanıtlamıyor. Belki, pornoya kendini kaptırmış insanların beyinleri başlangıçta farklılık gösteriyordu. Belki de bu insanlar bir biyolojik farklılıktan kaynaklanan aşırı seks dürtüsüne sahip olmuş olabilirler.

Beyin taramalarına başvurmak yerine, porno izleyicilerinin; cinsel isteksizlik ve kızışma ya da bir uyuşturucu bağımlısına benzer davranma gibi problemleri ne sıklıkta yaşadıklarını bulmamız gerekiyor.

Wilson ve beraberindeki ekip, cinsel isteksizliğin genç erkekler arasında hiç olmadığından daha fazla olduğu bulgusuna ulaşan güncel bir “review” araştırması yayınladılar

Fakat, İngiltere’de, her on yılda bir düzenli olarak insan cinselliği üzerine yapılan en geniş araştırmalardan birisinin (Natsal) ekibinde yer alan University of Glasgow’dan Kirstin Mitchell; cinsel isteksizlik çalışmalarının, katılımcıların farklı tanımlamalar kullanmış olma ihtimallerini göz önüne alarak yanıltıcı olabileceği noktasında uyarıda bulunuyor.





Bu haberi de okudular İlişkinizin ömrünü uzatacak 7 tavsiye