Porsche yeni SUV’si Macan’ı duyurdu

Porsche, bir önceki nesline göre daha üstün performansa, daha keskin hatlara sahip bir tasarıma ve yeni bir işletim konseptine sahip yeni Macan modelini 3 farklı versiyon ile pazara sunuyor.

Macan GTS modelinin 2.9 litrelik V6 çift turbo motoru artık 324 kW’lık (440 PS) güç üretiyor, yani bir önceki nesline kıyasla 44 kW’lık (60 PS) bir performans artışı sergiliyor. Model, Sport Chrono paketi ile Porsche GTS modellerine özgü yüksek performans kapsamında 272 km/sa’lik azami hıza sahip olup 0-100 km/sa hıza 4,3 saniyede çıkıyor.

Macan S, 280 kW (380 PS) ile eski nesline kıyasla 20 kW (26 PS) daha fazla güç üreten 2.9 litrelik bir V6 çift turbo motora sahip. Bu özellik aracın 4,6 saniye içerisinde durur halden 100 km/sa hıza çıkmasını sağlıyor ve bu esnada 259 km/sa’e kadar hızlanmasına imkan tanıyor.

195 kW’lık (265PS) güce sahip yeni geliştirilmiş, turbo beslemeli 4 silindirli motor, Macan dünyasına girişi temsil ediyor. Bu yeni motor, standart 0-100 km/sa hızlanmayı 6,2 saniyede gerçekleştiriyor ve 232 km/sa’lik maksimum hıza ulaşıyor.

Tüm motorlar yedi vitesli Porsche çift kavramalı şanzımana (PDK) ve Porsche aktif dört tekerlekten çekiş sistemine (Porsche Traction Management – PTM) sahip.