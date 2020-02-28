Porselen lamina diş kaplama ile gülüş tasarımı

Estetik diş hekimliğinin popüler uygulamalarından biri poselen diş laminasıdır. Porselen diş laminaları, birçok durumda uygulanabiliyor. Porselen diş laminaları, beyazlatma ile netice alınamayan ileri derecede sararmış dişlerde, yapısal formu ve şekli iyi olmayan dişlerde, kırık ya da aşınmış dişlerin düzeltilmesinde, rengi ve yapısı bozulmuş eski dolguların onarılmasında, ortodontik tedavi alternatifi olarak çarpık ve eğri dişlerin düzeltilmesinde başvurulabilecek bir yöntem.

Porselen lamina tedavisi kaç seans sürer?

Şayet hastanın diş etlerin de bir tedavi ya da estetik açıdan bir müdahale ihtiyaç yok ise 2-3 seansta yani 1 hafta içinde lamina yöntemiyle yeni bir gülümsemeye kavuşmak mümkün.

Porselen lamina tedavisinin aşamaları

Porselen lamina tedavisi 3 aşamada gerçekleşiyor:

Dişler aşındırılmadan ölçü alınır ve modelde çalışma yapılır.

Dişler aşındırılır ve hassas ölçü alınır ve ölçü yinelenir.

Daha sonra ise laminalar dişlere yapıştırılır.

Porselen lamina dişlerin ömrü ne kadar?

İyi bir ağız bakımı koşuluyla çok uzun yıllar problem yaşamadan kullanılabilirler-lekelenme ve aşınmaya karşı dayanıklıdırlar. Çok sert besinleri ısırmaktan,tırnak yemek gibi alışkanlıklarda uzak durmak gerekir.

Bonding uygulaması

Bonding uygulaması, dişlerdeki küçük şekli ve renk bozukluklarının giderilmesinde, aralıklı, çapraşık, aşınmış, kırık ve kısa dişlerin uzatılarak diş bozukluklarının giderilmesinde, aralıklı, çapraşık, aşınmış, kırık ve kısa dişlerin uzatılarak diş boylarının orantılanmasında kullanılan, diş yüzeyinden doku kaldırılmadan yalnız istenilen bölgelere bonding materyali ve diş renginde kompozitrezin uygulama işlemidir.

Inley ve Onley nedir?

Kısmen hasara uğramış dişlere amalgam (gümüş) ya da kompozit (beyaz) dolgu yapmak yerine estetik ve sağlamlık açısından porselen dolgular hazırlanarak dişteki mevcut boşluğa yerleştirilir. Birkaç seansta tamamlanabilen bir işlemdir.









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