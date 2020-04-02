Magazin 'Portakal Çiçeği Karnavalı' Radyo D'den kutlanacak

'Portakal Çiçeği Karnavalı' Radyo D'den kutlanacak

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'Portakal Çiçeği Karnavalı' Radyo D'den kutlanacak

3-12 Nisan tarihleri arasında 8’nci kez yapılması planlanan ancak koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen “Nisan’da Adana’da - Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı”, bu yıl EVDEKArnavaL sloganıyla Adana’da balkonlara taşınacak. Ayrıca 4 Nisan Cumartesi akşamı saat 20:30’da Radyo D’den özel EVDEKArnavaL yayını yapılacak.

02 Nisan 2020, Perşembe 09:58 Son Güncelleme:
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Eftelya’nın sunacağı Radyo D’deki programda müzik yayınının yanı sıra söyleşiler de yapılacak. Söyleşilere Ali Haydar Bozkurt, Ayşe Arman, Açelya Akkoyun, Nebil Özgentürk, Caner Cindoruk, Prof. Dr. Mansur Beyazyürek, Levent Özdilek, Yetkin Dikinciler, Barış Kılıç, Gripin grubu solisti Birol Namoğlu, Kolpa solisti Barış Yurtçu, Redd grubu solisti Doğan Duru, Mehmet Turgut, Keremcem, Timur Savcı ve Emre Karayel gibi çok sayıda isim katılacak. Saat 21:00’da ise 7’den 70’e tüm Adanalılar balkonlarda buluşarak karnaval şarkısı eşliğinde “baharın gelişini” hep birlikte kutlayacak.

Radyo D, 104. frekansında...

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