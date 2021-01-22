Portakal suyu vücut direncini artırıyor

Soğuk hava şartlarının olduğu şu günlerde grip, soğuk algınlığı ve enfeksiyonlara karşı korunmada ve iyileşme evresinde bağışıklık sistemini kuvvetlendirecek, içeriğinde bol miktarda vitamin olan meyve sularının tüketilmesi çok kritik. Özellikle C vitamininin bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli bir etkisi olduğunu ifade eden uzmanlar, her gün bir bardak portakal suyunun tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.

Prof. Dr. Neriman İnanç, vücutta yapımı mümkün olmayan ve ancak dışarıdan alınan besinlerle vücuda girebilen C vitamininin azalmasıyla özellikle gribal hastalıklara davetiye çıkarıldığını belirtti. Potasyum, folat, B1, B2, B6 vitaminleri ve çeşitli mineralleri içeren portakal suyunun soğuklarla birlikte azalan enerjinin ve sürekli yorgunluk hissinin giderilmesi için tüketilmesi gerektiğini vurgulayan İnanç, düzenli olarak tüketilen portakal suyunun kişinin hastalıktan korunmasına yardımcı olacağını söyledi. Yetişkin bir insanın günlük ortalama 60 mg civarında C vitaminine ihtiyacı olduğunu söyleyen İnanç, bir bardak portakal suyunun günlük C vitamini ihtiyacını karşılamaya yettiğini belirtti.





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