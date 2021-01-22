10 yıl öncesine kadar ithal edilen Washington portakallar artık ülkemizin farklı birçok bölgesinde ve şehrinde yetiştirilmektedir.

Portakalın faydaları nelerdir?

1- Tatlı ihtiyacını giderir:

Beslenme uzmanlarına göre öğün aralarında çikolata ve çeşitli şekerlemeler yerine portakal, mandalina gibi meyveler tüketilmeli. Vücudun tatlı ihtiyacını gideren portakal tokluk hissi verir. Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde görülen obeziteye karşı korur.

2- Diş etlerine iyi gelir:

Tam bir X vitamini deposu olarak nitelendirilen portakal, diş ve diş eti sağlığına da iyi gelir. Diş eti kanamalarının ana nedenlerinden biri vücudun yeteri kadar vitamin ve mineral almamasıdır. Başta portakal olmak üzere bol bol meyve tüketilerek vitamin takviyesi yapılabilir ve diş eti kanamalarının önüne geçilebilir.

3- Enerji verir:

Portakal, diğer birçok kış meyvesi gibi doğal bir enerji kaynağıdır. Spor yapmaya başlamadan 1 saat önce portakal suyu içmek, çok daha zinde hissetmenizi.

4- Vücut direncini arttır:

Bir kış meyvesi olan portakal, grip ve nezle gibi kışın çok sık görülen hastalıklara yakalanma riskini düşürür. Vücudun çok daha dirençli olmasını sağlar. Grip ve nezleyken portakal tüketmek ise, hastalığın çok daha kısa sürede atlatılmasını yardımcı olur.

5- Kas yorgunluğuna ve ağrılarına iyi gelir:

Spordan sonra bir bardak taze sıkılmış portakal suyu içmek kas ağrılarının çok daha kısa sürede geçmesini sağlar.

6- Kalp krizi riskini yarı yarıya azaltır:

Kanada ve İngiltere'de yapılan birçok araştırmada portakaldaki minerallerin kalp sağlığına iyi geldiği tespit edildi. E vitamini açısından da zengin olan kış meyvesi, aritmi ve taşikardi gibi kalp ritim bozukluklarının oluşmasını da önlüyor. Kalp krizi riskini de büyük oranda azaltan portakalın, mevsiminde yenmesi tavsiye edilmektedir.

7- Hücrelerin yenilenmesinde etkilidir:

Kış aylarının en çok tüketilen meyvesi olan portakal, hücrelerin hızla yenilenmesini sağlar. Bu da doğrudan doğruya cilt sağlığına etki eder. Cildin sıkılaşmasını sağlayan portakal, gençleştirici bir etkiye sahiptir.

8- Sağlıklı ve dengeli beslenmeye teşvik eder:

Gün içerisinde tüketilen birçok sağlıksız gıda insan sağlığını doğrudan ya da dolaylı olarak olumsuz etkiler. Portakal, elma ve mandalinalardan yapılan meyve salataları ise kişilerin çok daha dengeli beslenmesini sağlar.

Portakal asit oranı en yüksek meyvelerden biridir. Aşırı tüketildiğinde mide kramplarına ve yanmaya neden olabilir. Çok fazla portakal tüketmek mide bulantısına ve karın şişliğine yol açar. Beslenme uzmanlarına göre akşam yemeğinden hemen sonra meyve yemek sindirim sistemini olumsuz etkiler. Bu tür yanlış beslenme alışkanlıkları gastrit ve reflüyü tetiklerken birçok kişide hazımsızlık şikayeti görülür. Aşırı portakal tüketmenin en sık görülen zararlarından bir diğeri ishaldir. Akut ishale neden olan portakalın aşırıya kaçmadan tüketilmesi gerekir.

Portakal tokluk hissi verdiği için kilo vermenize yardımcı olur. Hastalıklara karşı savaşan vücudun toparlamasını sağlar. Zinde hissettirir. Portakalın az bilinen faydalarından biri de kemik gelişimini desteklemesidir. Kalsiyum deposu olan portakal, elma ve greyfurt ile birlikte kemik sağlığına iyi gelen meyvelerden biridir.

Hassas bir mideye sahip olanların portakal ve mandalina gibi asit oranı yüksek meyveleri tüketirken dikkatli olması gerekir. Hormonlu meyve - sebze tüketmenin insan sağlığına birçok açıdan zararlı olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle portakal sadece mevsiminde tüketilmelidir.





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