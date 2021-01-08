Yemek Portakallı irmik tatlısı nasıl yapılır? Portakallı irmik tatlısı tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
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Portakallı irmik tatlısı nasıl yapılır? Portakallı irmik tatlısı tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Yemek

Portakallı irmik tatlısı nasıl yapılır? Portakallı irmik tatlısı tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da bugün gelinler portakallı irmik tatlısı için yarıştılar. Seyirciler ise portakallı irmik tatlısı nasıl yapılır merak ediyor. Tam kıvamında portakallı irmik tatlısı tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

08 Ocak 2021, Cuma 15:49 Son Güncelleme:
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Tam mevsiminde toplanmış enfes portakallardan yapılan portakallı irmik tatlısı tarifi, evde yapılan en lezziz tatlılardan bir tanesi. Sütlü tatlı sevenler portakallı irmik tatlısı nasıl yapılır merak ediyor. Portakallı irmik tatlısı tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

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Portakallı irmik tatlısı tarifi

Portakallı irmik tatlısı malzemeleri

Portakallı katman için:

  • 2 su bardağı portakal suyu (taze sıkılmış)
  • 3 yemek kaşığı mısır nişastası
  • 1/2 su bardağı toz şeker

İrmikli katman için:

  • 1 su bardağı irmik
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 paket vanilya
  • 5 su bardağı süt

Portakallı irmik tatlısı yapılışı

Tencerenin içerisine nişasta, portakal suyu ve toz şekeri alarak çırpın. Tencereyi ocağa alın ve karıştırmaya devam edin. Kıvam almaya başlayan karışımı ocaktan alarak soğumaya bırakın. Bu esnada farklı bir tencereye süt, irmik ve şekeri alarak karıştırın. İrmikli karışımı ocağa alın ve koyulaşana kadar karıştırın. Kaynamaya başladığında vanilyayı ekleyin ve bir taşım daha kaynatın. Kaynayan karışımı ocaktan alın. Şekilli kek kalıbının tabanını hafifçe ıslatın. İrmikli karışımı kalıba dökün ve spatula ile düzeltin. Üzerine portakallı sosu dökerek düzeltin ve soğumaya bırakın. Buzdolabında 1-2 saat dinlendirilen kalıbı büyük servis tabağına ters çevirerek çıkartın.

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