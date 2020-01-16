Portakallı kek tarifi: Portakallı kek nasıl yapılır?
Yumuşacık kek tarifi arıyorsanız portakallı kek tarifi hem aromasıyla hemde yumuşacık olmasıyla tam size göre bir tarif olabilir. Sevdiklerinize kolayca yapabileceğiniz ve çayın yanına mükemmel bir ikramlık olan portakalı kek tarifi için "portakallı kek tarifi, portakallı kek nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.
Hem sağlıklı bir atıştırmalık olan portakallı kek tarifi hemde misafirlerinize ikram edebileceğiniz oldukça lezzetli bir tariftir. Eğer portakallı kek nasıl yapılır merak ediyor yada portakallı kek tarifi arıyorsanız "portakallı kek tarifi, portakallı kek nasıl yapılır" detaylar haberimizde.
Portakallı kek tarifi
Portakallı kek malzemeleri
- 1,5 su bardağı toz şeker
- 3 adet yumurta
- Yarım su bardağı ayçiçek yağı
- 1 su bardağı süt
- 1 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu
- 1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
- 3 su bardağı un
- 1 kahve kaşığı tarçın
Portakallı kek üzeri için:
- Pudra şekeri
Portakallı kek yapılışı
Derin bir karıştırma kabını alın ve içerisine yumurtayla şekeri koyup krema kıvamına gelene kadar çırpın. Daha sonra ayçiçek yağı, süt, portakal suyu, portakal kabuğu rendesi eklenir ve biraz daha çırpılır. Yavaş yavaş un ilave edilir ve bu sırada çırpılmaya devam edilir. Vanilya ve kabartma tozunu ekleyip çırpmaya devam edin. Kek kalıbını margarinle yağlayıp kek harcını kalıba dökün. Hamurun üzerine tarçını serpiştirin. Önceden ısıtılmış 150 derecelik fırında 50 dakika pişirin. Piştikten sonra üzerine pudra şekeri serpip servis edin.
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