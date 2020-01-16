Hem sağlıklı bir atıştırmalık olan portakallı kek tarifi hemde misafirlerinize ikram edebileceğiniz oldukça lezzetli bir tariftir. Eğer portakallı kek nasıl yapılır merak ediyor yada portakallı kek tarifi arıyorsanız "portakallı kek tarifi, portakallı kek nasıl yapılır" detaylar haberimizde.

Portakallı kek tarifi

Portakallı kek malzemeleri

- 1,5 su bardağı toz şeker

- 3 adet yumurta

- Yarım su bardağı ayçiçek yağı

- 1 su bardağı süt

- 1 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu

- 1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu

- 1 paket kabartma tozu

- 1 paket vanilya

- 3 su bardağı un

- 1 kahve kaşığı tarçın

Portakallı kek üzeri için:

- Pudra şekeri

Portakallı kek yapılışı

Derin bir karıştırma kabını alın ve içerisine yumurtayla şekeri koyup krema kıvamına gelene kadar çırpın. Daha sonra ayçiçek yağı, süt, portakal suyu, portakal kabuğu rendesi eklenir ve biraz daha çırpılır. Yavaş yavaş un ilave edilir ve bu sırada çırpılmaya devam edilir. Vanilya ve kabartma tozunu ekleyip çırpmaya devam edin. Kek kalıbını margarinle yağlayıp kek harcını kalıba dökün. Hamurun üzerine tarçını serpiştirin. Önceden ısıtılmış 150 derecelik fırında 50 dakika pişirin. Piştikten sonra üzerine pudra şekeri serpip servis edin.

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