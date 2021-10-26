Geçmişten günümüze tadını bozmadan gelen nefis portakallı kurabiye tarifi, favori lezzetiniz olacak. Peki, portakallı kurabiye nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız ve tadına doyamayacağınız portakallı kurabiye tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

PORTAKALLI KURABİYE TARİFİ

Portakallı kurabiye malzemeler

100 gram tereyağı

1 su bardağı şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet portakal suyu ve rendesi

2 yemek kaşığı yoğurt

2 adet yumurta ( 1 sarı üzerine sürülecek)

1 çay kaşığı karbonat

1 kabartma tozu

1 adet vanilin

3-4 su bardağı arası un

Üzerine:

Yumurta sarısı

Toz şeker

PORTAKALLI KURABİYE YAPILIŞI

Bir kaba un hariç tüm malzemeleri alın. Elinizle karıştırarak yoğurun. Ununu az az ilave ederek yumuşacık bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Üzeri için ayrılmış yumurta sarısını sürüp bolca toz şeker serpin. Önceden ısıtılmış fırında 180 derece de üzeri kızarana dek pişirin.



