Yemek Portakallı kurabiye nasıl yapılır? Portakallı kurabiye tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
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Portakallı kurabiye nasıl yapılır? Portakallı kurabiye tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Yemek

Portakallı kurabiye nasıl yapılır? Portakallı kurabiye tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Evinizi mis gibi kokutacak portakallı kurabiye tarifi, çay ve kahve lezzetlerinizin vazgeçilmezi olacak enfes bir lezzet. Peki, portakallı kurabiye nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız portakallı kurabiye tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...

26 Ekim 2021, Salı 11:13 Son Güncelleme:
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Geçmişten günümüze tadını bozmadan gelen nefis portakallı kurabiye tarifi, favori lezzetiniz olacak. Peki, portakallı kurabiye nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız ve tadına doyamayacağınız portakallı kurabiye tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

PORTAKALLI KURABİYE TARİFİ

Portakallı kurabiye malzemeler

  • 100 gram tereyağı
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 adet portakal suyu ve rendesi
  • 2 yemek kaşığı yoğurt
  • 2 adet yumurta ( 1 sarı üzerine sürülecek)
  • 1 çay kaşığı karbonat
  • 1 kabartma tozu
  • 1 adet vanilin
  • 3-4 su bardağı arası un

Üzerine:

  • Yumurta sarısı
  • Toz şeker

PORTAKALLI KURABİYE YAPILIŞI

Bir kaba un hariç tüm malzemeleri alın. Elinizle karıştırarak yoğurun. Ununu az az ilave ederek yumuşacık bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Üzeri için ayrılmış yumurta sarısını sürüp bolca toz şeker serpin. Önceden ısıtılmış fırında 180 derece de üzeri kızarana dek pişirin.

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