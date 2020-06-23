Hazır kurabiye tadında: Portakallı kurabiye tarifi

Misafirlerinizin severek yiyeceği portakallı kurabiye tarifi, evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için portakallı kurabiye tarifi arıyor ya da portakallı kurabiye nasıl yapılır merak ediyorsanız "Portakallı kurabiye tarifi, portakallı kurabiye nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Portakallı kurabiye tarifi

Portakallı kurabiye malzemeleri

2 su bardağı toz şeker

3 yumurta

1 su bardağı ayçiçek yağı

1 su bardağı süt

Un

1 portakalın rendelenmiş kabuğu

Üzeri için

1 yumurta sarısı

Toz şeker

Portakallı kurabiye yapılışı

Bir karıştırma kabına yumurtaları kırıp üzerine şeker ekleyin ve iyice çırpın. Ayçiçek yağı ve sütü ilave edip karıştırın. Azar azar un ekleyip yoğurun. Yumuşak bir hamur elde edene kadar un eklemeye devam edin. Rendelenmiş portakal kabuğunu ekleyin. Hamurdan yarım mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Yağlanmış fırın tepsisine dizin. Üzerine yumurta sarısı sürüp toz şeker serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Portakallı kurabiyeyi gün sohbetlerinde sunacaksanız, tuzlu kek ile birlikte servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.



