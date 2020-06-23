Yemek Hazır kurabiye tadında: Portakallı kurabiye tarifi

Hazır kurabiye tadında: Portakallı kurabiye tarifi

Yemek

Hazır kurabiye tadında: Portakallı kurabiye tarifi

Portakalın nefis tadı kurabiyeyle buluştuğunda ortaya çıkan postakallı kurabiye tarifi ile mutfaklarınız şenlenecek. Sevdiklerinize hazırlamak için portakallı kurabiye tarifi arıyorsanız "Portakallı kurabiye tarifi, portakallı kurabiye nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

23 Haziran 2020, Salı 16:33 Son Güncelleme:
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Misafirlerinizin severek yiyeceği portakallı kurabiye tarifi, evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için portakallı kurabiye tarifi arıyor ya da portakallı kurabiye nasıl yapılır merak ediyorsanız "Portakallı kurabiye tarifi, portakallı kurabiye nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Portakallı kurabiye tarifi

Portakallı kurabiye malzemeleri

  • 2 su bardağı toz şeker
  • 3 yumurta
  • 1 su bardağı ayçiçek yağı
  • 1 su bardağı süt
  • Un
  • 1 portakalın rendelenmiş kabuğu

Üzeri için

  • 1 yumurta sarısı
  • Toz şeker

Portakallı kurabiye yapılışı

Bir karıştırma kabına yumurtaları kırıp üzerine şeker ekleyin ve iyice çırpın. Ayçiçek yağı ve sütü ilave edip karıştırın. Azar azar un ekleyip yoğurun. Yumuşak bir hamur elde edene kadar un eklemeye devam edin. Rendelenmiş portakal kabuğunu ekleyin. Hamurdan yarım mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Yağlanmış fırın tepsisine dizin. Üzerine yumurta sarısı sürüp toz şeker serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Portakallı kurabiyeyi gün sohbetlerinde sunacaksanız, tuzlu kek ile birlikte servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

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