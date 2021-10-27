Dondurulmuş tatlı türü olan parfe, evde yapabileceğiniz en kolay tariflerden birisi. Peki, portakallı parfe nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız portakallı parfe tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

PORTAKALLI PARFE TARİFİ

Portakallı parfe malzemeler

1 tane portakal

2 çay bardağı toz şeker

3 yumurta

2 poşet (1 kutunun içindeki 2 poşet) krem şanti

1, 5 su bardağı süt

1 çay bardağı damla çikolata

1 çay bardağı kırılmış ceviz

Üzeri için :

Çikolata sos

PORTAKALLI PARFE YAPILIŞI

2 poşet toz krem şantiyi, sütle iyice çırpıp dolaba koyuyoruz. Yumurta ve şekeri de iyice çırpıyoruz. Portakalı, kabuğunu iyice yıkayıp suyunu sıkıyoruz, kabuğunu da rendeliyoruz. Dondurucuya koyduğumuz krem şantiyi çıkartıp, çırpılan şekerli yumurtayı, ceviz, damla çikolatayı, portakal suyu ve kabuğu, yani bütün malzemeyi krem şantinin üzerine dökerek kaşıkla karıştırıyoruz.

Buzdolabı poşetini yan ve alt tarafından keserek açıyoruz. Açtığımız poşeti, parfeyi dökeceğimiz kalıbın içine yerleştiriyoruz. Karışımı kalıba döküp, üzerini kaşıkla düzelterek, tekrar dondurucuya koyup donduruyoruz. 4-5 saat buzlukta donmalı. Çikolata sosu küçük bir tencereye koyarak 1 çay bardağı sütü üzerine döküp iyice karıştırıyoruz.

Ocağı yakıp kaynayana kadar karıştırarak pişiriyoruz. Arada karıştıraraktan soğumasını sağlıyoruz. Donan parfeyi dondurucudan çıkartıp, düz bir tabağa ters döndürerek üzerindeki buzdolabı poşetini çıkarıyoruz. Üstüne, çikolata sos veya benmari usulüyle eritilen çikolata dökerek yani gönlünüzce süsleyip dilimleyerek servis ediyoruz.



