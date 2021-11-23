Portakallı tavuk pirzola nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta portakallı tavuk pirzola tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
Kanal D'nin sevilen ve en çok altın veren yarışması Gelinim Mutfakta programında gelinler portakallı tavuk pirzola tarifi yapılıyor. Ekran başında izleyen seyirciler ise portakallı tavuk pirzola tarifi araştırıyor. Peki, portakallı tavuk pirzola nasıl yapılır? Tadını çok seveceğiniz portakallı tavuk pirzola tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
23 Kasım 2021, Salı 13:28 Son Güncelleme:
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Farklı ve lezzetli yemek arayanlar için portakallı tavuk pirzola tarifi şahane bir lezzet. Peki, portakallı tavuk pirzola nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız portakallı tavuk pirzola tarifi, hazırlanışı, yapılışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
PORTAKALLI TAVUK PİRZOLA TARİFİ
Portakallı tavuk pirzola malzemeler
- 4 tavuk pirzola
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- Yarım portakalın suyu
- Yarım limonun suyu
- 1 mandalinanın suyu
- 3-4 diş sarımsak
- 1 tatlı kaşığı bal
- 1 yemek kaşığı portakal ve mandalina kabuğu rendesi
- Tuz
Üzeri için
- Birkaç dal taze kişniş
Buğday salatası için
- 1.5 su bardağı haşlanmış buğday
- 1 çay bardağı dilimlenmiş siyah zeytin
- 4 salatalık turşusu
- 1 domates
Sosu için
- Zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı koruk ekşisi
- Tuz
- Karabiber
- Kırmızı pul biber
Üzeri için
- Taze kişniş yaprakları
PORTAKALLI TAVUK PİRZOLA YAPILIŞI
Tavuk pirzolaları zeytinyağında mühürleyin. Portakal suyu, limon suyu, mandalina suyu, ezdiğiniz sarımsak, bal, rendelenmiş portakal ve mandalina kabuğu bir kasede karıştırın.
Tuz ile tatlandırıp tavuk pirzolaların üzerine ilave edin. Kapağı kapalı olarak 15-20 dakika pişirin. Buğday salatası için haşlanmış buğdayı bir servis tabağına alın.
Dilimlenmiş siyah zeytin, küp doğradığınız salatalık turşusu ve domatesi ilave edip karıştırın. Sosu için gerekli olan tüm malzemeyi bir kasede karıştırıp salatanın üzerine gezdirin.