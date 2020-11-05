Gelinim Mutfakta tarifi: Portakallı ve ayvalı kereviz tarifi
Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün portakallı ve ayvalı kereviz tarifi için gelinler kıyasıya mücadele ettiler. Sevdiklerinize hazırlamak için portakallı ve ayvalı kereviz tarifi arıyor ya da portakallı ve ayvalı kereviz nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Portakallı ve ayvalı kereviz yapılışı ve püf noktaları haberimizde.
05 Kasım 2020, Perşembe 17:21 Son Güncelleme:
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Tadını çok seveceğiniz portakallı ve ayvalı kereviz tarifi evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için portakallı ve ayvalı kereviz tarifi arıyor ya da portakallı ve ayvalı kereviz nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Portakallı ve ayvalı kereviz yapılışı ve püf noktaları haberimizde.
Portakallı ve ayvalı kereviz tarifi
Portakallı ve ayvalı kereviz malzemeleri
- 1 adet soğan
- 1 çay bardağı zeytinyağı
- 3 adet havuç
- 750 gram kereviz
- 1 adet patates
- 1 adet ayva
- 1 adet küp şeker
- 2 su bardağı portakal suyu
- Tuz
Portakallı ve ayvalı kereviz yapılışı
Yemeklik doğradığınız soğanı zeytinyağında pembeleşinceye kadar soteleyin. Yuvarlak doğradığınız havuç, küp doğradığınız kereviz, patates ve ayvayı ilave edip 1-2 dakika kavurun. Şeker, portakal suyu ve tuzu ilave edip sebzeler yumuşayıncaya kadar pişirin. Soğuk servis yapın.
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