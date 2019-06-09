Portekiz Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Portekiz ile Hollanda, oynanacak finalde UEFA Uluslar Ligi turnuvasının ilk şampiyonu olmak için mücadele edecek. Portekiz Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Portekiz Hollanda maçı ile ilgili ayrıntılar…
Portekiz ile Hollanda'nın milli futbol takımları arasındaki UEFA Uluslar Ligi finali oynanacak. Peki, Portekiz Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Portekiz Hollanda maçı ile ilgili detaylar…
PORTEKİZ HOLLANDA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
vrupa futbolunun milli takım düzeyindeki yeni turnuvasının ilk şampiyonu, bugün TSİ 21.45'te yapılacak Portekiz-Hollanda maçıyla belli olacak. Karşılaşma S Sport ve TRT1'den naklen yayınlanacak.
Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda oynanacak finali, İspanyol hakem Alberto Undiano yönetecek.