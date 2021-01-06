Portekiz Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, ülkede son 24 saatte 10 bin 27 yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakası tespit edildiği bildirildi. Bunun, salgının başlangıcından bu yana ülkede görülen en yüksek günlük vaka sayısı olması dikkati çekerken, yaklaşık 10 milyon nüfusa sahip Portekiz'de toplam vaka sayısı 446 bin 606'ya çıktı. Ülkede son 24 saatte 91 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam ölüm sayısı 7 bin 377'ye ulaştı.

Cumhurbaşkanı tedbir amaçlı karantinaya alındı

Öte yandan 72 yaşındaki Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'nın, pazartesi günü (4 Ocak) görüştüğü danışmanlarından birinin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasından dolayı tedbir amacıyla karantinaya alındığı açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ev karantinasında olan Cumhurbaşkanı De Sousa'ya Kovid-19 risk analizlerinin yapıldığı, sonuçlara göre sağlık yetkililerinin tavsiyeleri doğrultusunda programının belirleneceği ifade edildi.

Portekiz'de 24 Ocak'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan ve favori olarak gösterilen De Sousa'nın, aşırı sağ görüşlü Chega partisinin lideri ve cumhurbaşkanı adayı olan Andre Ventura ile bu akşam bir televizyonda seçim tartışmasına katılması öngörülüyordu.

Kovid-19 aşılarına 27 Aralık'ta başlayan Portekiz'de 9 Kasım'dan bu yana uygulanan ve 15 Ocak'a kadar uzatılan OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilip, halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkmaması isteniyor.

AA



