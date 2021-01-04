Dünya Portekiz’de corona virüs aşısı olan sağlık çalışanı öldü

Portekiz’de corona virüs aşısı olan sağlık çalışanı öldü

Dünya

Portekiz’de corona virüs aşısı olan sağlık çalışanı öldü

Portekiz’de Pfizer-BioNTech’in geliştirdiği Covid-19 aşısını olan 41 yaşındaki hemşire 2 gün sonra hayatını kaybetti.

04 Ocak 2021, Pazartesi 23:43 Son Güncelleme:
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Corona virüs salgını Avrupa’da etkisini arttırmaya devam ederken, 27 Aralık’ta Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde Covid-19’a karşı aşılamalar başlamıştı. Portekiz’de 30 Aralık 2020'de Pfizer-BioNTech’in geliştirdiği Covid-19 aşısını olan Portekiz Onkoloji Enstitüsü Pediatri Bölümü'nde (OPI) çalışan 41 yaşındaki Sonia Acevedo 2 gün sonra hayatını kaybetti. Yetkililer, Acevedo’nun ani ölümünün arkasında aşının olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmadığını ve olayın derinlemesine araştırıldığını belirtti. Yetkililer, Acevedo’nun kesin ölüm nedeni için otopsi raporunun beklendiğini açıkladı.

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538 sağlık çalışanı aşı oldu

OPI tarafından yapılan açıklamada, Acevedo’nun aşı olduktan sonra herhangi bir olumsuz reaksiyon göstermediği, daha önce belirgin bir hastalığı ya da alerjik bir geçmişi olmadığı ifade edildi.

Acevedo’nun babası Abilio Acevedo ise Portekiz basınına yaptığı açıklamada, “O iyiydi. Hiçbir sağlık sorunu yoktu. Covid-19 aşısını yaptırdı fakat hiçbir semptom göstermedi. Ne olduğunu bilmiyorum. Sadece yanıtları istiyoruz. Kızımın ölümüne neyin yol açtığını bilmek istiyorum” dedi.

Portekiz medyasında yer alan haberlerde, Acevedo’nun OPI'de aşılanan 538 sağlık çalışanından birisi olduğu ifade edildi.

LİZBON (İHA)

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