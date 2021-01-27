Dünya Portekiz'de uzaktan eğitim yasaklandı

Portekiz'de uzaktan eğitim yasaklandı

Dünya

Portekiz'de uzaktan eğitim yasaklandı

Portekiz hükümeti, özel okullarda uzaktan eğitimi en az iki hafta yasakladı. Hükümetin kararı, veliler ve rakip partiler tarafından tepki topladı.

27 Ocak 2021, Çarşamba 16:37 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Başbakan Antonio Costa bu ay okulların açık kalacağını duyurmuştu. Fakat ülkede koronavirüs vakalarının tırmanmaya başlaması azınlık hükümet üzerindeki baskıyı artırınca, Costa geçen hafta Perşembe günü okulların ertesi gün kapanacağını açıkladı.

2 hafta tatil

Okullar iki hafta süreyle tatil edildi. Hükümet tatil döneminde özel okulların uzaktan eğitime devam etmesine izin verilmesinin "fırsat eşitsizliği yaratacağını" savundu. Salgının ilk dalgasında devlet okullarında uzaktan eğitimde imkanların yetersiz olması eleştirilere neden olmuştu.

Hükümet iki haftalık zorunlu tatilde kaybedilen sürenin ileri bir tarihte telafi edileceğini açıkladı.

Eleştiri topladı 

Hükümetin kararı, bazı veliler ve rakip partilerin eleştirilerine neden oldu.

İngiltere'de yayımlanan Times gazetesine göre merkez sağ Sosyal Demokrat Parti'nin lideri Rui Fernando da Silva Rio, "Özel okullarda dijital eğitimi yasaklamak, totaliter ve Marksist rejimlerde görülebilecek bir uygulama" dedi.

Rio, kararın kamu çıkarı ya da halk sağlığını korumaya hiçbir katkısı olmayacağını savundu, "Solun en kötü hali" yorumunda bulundu.

Bazı veliler de kararın geri alınması için girişim başlattı. İnternette başlatılan imza kampanyasına şimdiye kadar 13 bin kişi destek verdi. Portekiz Özel Okullar Birliği ise çocukları eğitimden alıkoymanın anayasaya aykırı olduğunu öne sürdü.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre yaklaşık 10 milyon nüfuslu Portekizde bugün itibarıyla koronavirüs vaka sayısı 653 binin üzerinde. Virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı da 11 bini aştı.

İlgili Haberler
AstraZeneca şirketinden koronavirüs aşısıyla ilgili itirafABD'de 3 önemli bakanlığa 3 Türk kadın atandı



Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Muhalefet ‘beş benzemez’ mi?
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Diplomat inisiyatifi
Murat Çelik
Murat Gülderen
Bozuk bilgisayara sihirli dokunuş
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER AstraZeneca şirketinden koronavirüs aşısıyla ilgili itiraf