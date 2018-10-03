Galatasaray - Porto karşısında istediğini alamadı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını Lokomotiv Moskova karşısında 3-0 kazanan Galatasaray, 2. hafta maçında Porto'ya konuk oldu. Karşılaşmada sayısız net pozisyondan yararlamayan Galatasaray, artık kronikleşen duran top hatasından kalesinde gördüğü golle maçtan 1-0 mağlup ayrıldı.

Galatasaray bu sonuçla 3 puanda kalırken, Porto 4 puana yükseldi. Schalke'nin de Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yendiği haftada temsilcimiz 3 puanla 3. sırada haftayı tamamladı.

MAÇ ÖZETİ

Porto 1 - 0 Galatasaray

90.DK: Maç sona erdi

86.DK: Alex Telles sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor. Savunmamızın kafa ile karşıladığı top ceza yayına doğru açılıyor. Bu noktada bulunan Hector Herrera gelişine çok sert vuruyor ancak meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gidiyor.

74.DK: Temsilcimizde ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Younes Belhanda oyundan alınırken yerine Sofiane Feghouli oyuna dahil ediliyor.

66.DK: Sol kanatta topla buluşan Yacine Brahimi son çizgiye inerek pasını penaltı noktasının gerisine doğru gönderiyor. Bu noktada bulunan Jesus Corona bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak kaleci Fernando Muslera meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etmeyi başarıyor.

60.DK: Orta alanın sağ tarafında Henry Onyekuru rakibi Danilo Pereira'yı geçmek isterken yerde kalıyor. Hakem Michael Oliver, Danilo'nun rakibini çektiğini işaret ederek oyuncuyu sarı kart ile cezalandırıyor.

54.DK: Savunmada topu ayağından çıkartmakta güçlük çeken Martin Linnes rakibi topu kaptığı anda ceza yayı sol tarafında rakibini faulle durduruyor ve pozisyon sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor. Portekiz temsilcisi kritik bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

48.DK: İkinci yarının hemen başında Porto golü buluyor. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Alex Telles ortasını altıpas çizgisine doğru gönderiyor. Bu noktaya hareketlenen Moussa Marega yükseliyor ve kafa vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturuyor.

İlk yarı bitti

38.DK: Bir kez daha gole çok yaklaşıyoruz! Sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Younes Belhanda pasını ceza yayı sol tarafında bulunan Garry Rodrigues'e veriyor. Garry Rodrigues bekletmeden ara pasını ceza sahası içine kaçan Yuto Nagatomo'ya gönderiyor. Japon oyuncu müsait pozisyonda yerden vuruşunu yapıyor ancak kaleci Iker Casillas açıyı kapatarak gole izin vermiyor.

34.DK: Ceza sahası sağ çaprazının biraz gerisinden kullandığımız serbest vuruşta Younes Belhanda ortasını uzak direğe doğru gönderiyor. Savunma ile birlikte yükselen Serdar Aziz malesef topa yetişemiyor.

27.DK: Portekiz temsilcisi gole çok yaklaşıyor. Sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Jesus Corona bireysel çabası ile rakibini geçerek son çizgiye iniyor ve ortasını uzak direğin hizasındaki altıpas çizgisinin gerisine doğru gönderiyor. Bu noktada bulunan Yacine Brahimi sağ ayağı ile vole vuruşunu ancak kalecimiz Fernando Muslera sol köşeye uzanarak gole izin vermiyor.

23.DK: Ceza yayı sağ çaprazından kullandığımız serbest vuruşta Maicon Roque doğrudan kaleyi düşünüyor ancak meşin yuvarlak kalenin üzerinden farklı bir şekilde dışarı gidiyor.

16.DK: Garry Rodrigues'in pası ile ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Younes Belhanda sağ ayağının içi ile vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak savunmaya çarparak kalenin sağ tarafından dışarı gidiyor.

13.DK: Gole çok yaklaşıyoruz! Savunma arkasına sağ kanada gönderilen topu kontrol eden Henry Onyekuru ceza sahasına girerek son çizgiye iniyor ve ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor. Bu noktada bulunan Sinan Gümüş gelişine vuruşunu yapıyor ancak savunmada Maxi Pereira son anda araya girerek mutlak bir gole engel oluyor.

9.DK: Alex Telles sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda pasını ceza sahası içi sağ çaprazına hareketlenen Yacine Brahimi'ye gönderiyor. Yacine Brahimi topla buluşur buluşmaz sağ ayağı ile vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak kalenin sağ tarafından dışarı gidiyor.

6.DK: Portekiz temsilcisi sol kanattan Alex Telles ile köşe vuruşu kullanıyor. Alex Telles'in ortasında altıpas sol çaprazında topa yükselen Moussa Marega kafa vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak kalenin üzerinden az farkla dışarı gidiyor.

1.DK: Maç başladı. Haydi Galatasaray

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Donk, Belhanda, Onyekuru, Rodrigues, Sinan Gümüş

Porto: Casillas, Maxi Pereira, Felipe, Militao, Telles, Danilo, Herrera, Otavio, Corona, Brahimi, Marega



