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Porto-Galatasaray maçını İngiliz hakem Oliver yönetecek

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci haftasında 3 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Portekiz'in Porto takımıyla yapacağı maçı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

01 Ekim 2018, Pazartesi 13:44
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UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada Oliver düdük çalacak.

Oliver'in yardımcılıklarını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Stuart Burt ile Simon Bennett yapacak. İlave yardımcı hakemlikleri Paul Tierney ile Andre Marriner'in üstleneceği maçın dördüncü hakemi ise Stephen Child olacak.

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