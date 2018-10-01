Porto GS maçı hangi kanalda? Porto Galatasaray maçı ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, gruptaki ikinci maçını Portekiz ekibi Porto karşısında oynayacak. İlk maçta harikalar yaratan sarı kırmızılı ekip bu maçtan da güzel bir skor elde ederek yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Peki, Porto Galatasaray maçı ne zaman? Hangi kanalda?





PORTO GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?

Porto Galatasaray maçı 3 Ekim çarşamba akşamı saat 22.00'de Dragao Statyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi Türkiye'den yayınlayacak henüz yayıncı kuruluş bulunmuyor. Şampiyonlar Ligi ilk maçında olduğu gibi beIN SPORTS'un devreye girerek karşılaşmanın yayın hakkını alması bekleniyor.

Galatasaray'da eksikler can sıkıyor

Erzurumspor maçında sakatlanan ve ameliyat olan Emre Akbaba ile cezalı Ndiaye Porto maçında forma giyemeyecekler. Ayrıca sarı-kırmızılı takımda Eren Derdiyok'un sakatlığı nedeniyle forma giymesi zor görünüyor.

Terim'den mecburi rotasyon

Erzurumspor maçında olduğu gibi Feghouli'nin 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca cezası nedeniyle Süper Lig'de forma giyemeyen Belhanda Porto maçında sahaya 11'de çıkacak. Onyekuru ya da Sinan Gümüş'ün forvette oynaması bekleniyor. Ayrıca Nagatomo ve Linnes Serdar ve Maicon ile birlikte savunmada görev yapacak.

Galatasaray muhtemel 11: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar Aziz, Nagatomo, Fernando, Donk, Gary Rodrigues, Feghouli, Belhanda, Onyekuru

Porto'da Aboubakar yok

Porto'nu ligde oynadığı Tondela maçında sakatlanan ve ameliyat olan Aboubakar ilk devreyi kapattı. Golcü futbolcu Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.



