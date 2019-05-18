  • Haberler
  • Advertorial
  • Porto Montenegro Golf Turnuvası, Kemer Country Golf Club'ta gerçekleştirildi

Porto Montenegro Golf Turnuvası, Kemer Country Golf Club'ta gerçekleştirildi

Güneydoğu Avrupa'nın Karadağ ilçesindeki konumu ile yüzlerce yıldır denizcilere ev sahipliği yapan Porto Montenegro, Türkiye'de ilk kez düzenlediği Golf Turnuvası'nı, Kemer Country Golf Club'ta gerçekleştirdi

18 Mayıs 2019, Cumartesi 18:12 Son Güncelleme:
A A
Porto Montenegro Golf Turnuvası, Kemer Country Golf Club'ta gerçekleştirildi

106 golfçünün katılım gösterdiği Porto Montenegro Golf Turnuvası'na, Erdem Kıramer, Erhan Kamışlı, Serra Tokar, Claus Lassen, Beyhan Goldman Benardete, Nükhet Sebükcebe, Selim Gülmen, Raif Bilir ve Hasan Gülkaya yer aldı.

İş ve cemiyet dünyasından çok sayıda ismin katıldığı turnuvada  10 kategoride 23 kişi ödül kazandı.

18 Mayıs Cumartesi sabahı başlayan turnuva saat 17:00 'daki ödül töreni ile son buldu.

Ladie's Gross - Beyhan Goldman Benardete

Men's Gross - Hüseyin Alp

Ladies Longest Drive: Nursel Çökelek

Men's Longest Drive: Claus Lassen

Ladies Nearest To The Pin: Elçin Sönmez

Men's Nearest To The Pin: Hüseyin ALp

Ladies Overall Winner : Beyhan Goldman Benardete

Men's Overall Winner : Hakan Güleç

 

Ladie's Cat A - Beyhan Goldman Benardete

Ladie's Cat B - Cansen Başaran Symes

Men's Cat A - Hüseyin Alp

Men's Cat B - Bülent Bıkmaz

Men's Cat C - Hakan Güleç

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...