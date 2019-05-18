Porto Montenegro Golf Turnuvası, Kemer Country Golf Club'ta gerçekleştirildi
Güneydoğu Avrupa'nın Karadağ ilçesindeki konumu ile yüzlerce yıldır denizcilere ev sahipliği yapan Porto Montenegro, Türkiye'de ilk kez düzenlediği Golf Turnuvası'nı, Kemer Country Golf Club'ta gerçekleştirdi
106 golfçünün katılım gösterdiği Porto Montenegro Golf Turnuvası'na, Erdem Kıramer, Erhan Kamışlı, Serra Tokar, Claus Lassen, Beyhan Goldman Benardete, Nükhet Sebükcebe, Selim Gülmen, Raif Bilir ve Hasan Gülkaya yer aldı.
İş ve cemiyet dünyasından çok sayıda ismin katıldığı turnuvada 10 kategoride 23 kişi ödül kazandı.
18 Mayıs Cumartesi sabahı başlayan turnuva saat 17:00 'daki ödül töreni ile son buldu.
Ladie's Gross - Beyhan Goldman Benardete
Men's Gross - Hüseyin Alp
Ladies Longest Drive: Nursel Çökelek
Men's Longest Drive: Claus Lassen
Ladies Nearest To The Pin: Elçin Sönmez
Men's Nearest To The Pin: Hüseyin ALp
Ladies Overall Winner : Beyhan Goldman Benardete
Men's Overall Winner : Hakan Güleç
Ladie's Cat A - Beyhan Goldman Benardete
Ladie's Cat B - Cansen Başaran Symes
Men's Cat A - Hüseyin Alp
Men's Cat B - Bülent Bıkmaz
Men's Cat C - Hakan Güleç