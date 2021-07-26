Portekiz Ligi temsilcisi Porto, Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'nın doğum gününü kutlamayı ihmal etmedi.

Portekizli çalıştırıcının 53. doğum gününü unutmayan eski kulübü, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vitor Pereira, 53... Tebrik mesajlarını yorum olarak yazın... Mutlu Yıllar!" ifadelerini kullandı.

Porto'nun doğum günü paylaşımına Portekizli futbolseverlerden kısa süre içerisinde onlar sevgi dolu mesaj geldi. Hürriyet Spor Arena o mesajlardan bazılarını haber yaptı:

@ReynaTuga: "Porto tarihinin en iyi hocalarından bir tanesi"

@helderrod: "92. yaş günününü kutlamak için de burada olacağız! Nice yıllara..."

@joaoS99: "Mutluymuşuz ama haberimiz yokmuş... Özlüyorum..."

@guga20guu: Vitor Pereira bir ilham kaynağıdır"

@bluezib: "Tarihimizin en iyilerinden biri"