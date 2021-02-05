Porto ile Belenenses'in karşılaştığı Portekiz Ligi maçında yürekleri ağza getiren bir an yaşanmıştı. Porto'nun oyuncusu Nanu, bir pozisyonda yerde hareketsiz kalınca herkes büyük telaş içerisinde girmişti. Sağlık görevlileri acilen sahaya girmiş ve ilk müdahaleyi yapmıştı. Bazı oyuncular ise gözyaşlarını tutamamıştı. Nanu için açıklama geldi.