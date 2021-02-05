Porto ile Belenenses'in karşılaştığı Portekiz Ligi maçında yürekleri ağza getiren bir an yaşanmıştı. Porto'nun oyuncusu Nanu, bir pozisyonda yerde hareketsiz kalınca herkes büyük telaş içerisinde girmişti. Sağlık görevlileri acilen sahaya girmiş ve ilk müdahaleyi yapmıştı. Bazı oyuncular ise gözyaşlarını tutamamıştı. Nanu için açıklama geldi.
Futbol Porto'da sahayı ambulansla terk eden Nanu için açıklama: Beyin sarsıntısı ve omurilik zedelenmesi
Porto'da ciddi bir sakatlık yaşayan Nanu için ilk açıklama geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Nanu’ya yapılan tetkiklerde geçici bilinç kaybı, beyin sarsıntısı ve omurilik zedelenmesi tespit edildi. Şu anda bilinci açık, zaman ve mekan algısında sorun yok. Oyuncumuz hastanede gözlem altında olacak" denildi.
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