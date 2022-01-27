Günde 5 gram artışı kanserden ölüm riskini yüzde 30 azaltıyor!

Sebze, meyve ve tam buğday ağırlıklı yüksek posalı beslenmenin kanser hastalığının seyrinde olumlu katkısına dair sonuçların gözlendiği araştımalar devam ediyor. Yakın zamanda melanom (deri kanseri) hastalarına yönelik bir çalışmanın yayınlandığını belirten Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, “Bu çalışmada MD Anderson Kanser Merkezi’nde tedavi alan melanom hastalarının bir kısmına normal gıda verilirken bir grup hastaya posalı gıdalar verildi. Bu şekilde gözlenen 37 hastanın ortalama hastalıksız sağ kalımının posalı gıda almayan 91 hastaya kıyasla daha iyi olduğu gösterildi. Posa miktarındaki her 5 gramlık artışın kanserin ilerlemesi ve ölümüne bağlı riskte yüzde 30’a varan bir azalma yaratabildiği gözlendi” açıklamasında bundu. Ancak bu çalışmalarda bir başka ilginç sonuca ulaşıldı...

KANSERLİ HASTALARDA PROBİYOTİK TAKVİYELERİN İMMMÜNOTERAPİYE ETKİSİ

Yapılan araştırmada hastaların hepsi akıllı ilaç tedavisi denen hedefe yönelik tedaviler alıyor ve sonuçları takip ediliyordu.

denen hedefe yönelik tedaviler alıyor ve sonuçları takip ediliyordu. Bu hastaların arasında bir grup hasta da probiyotik takviyeler alıyordu.

alıyordu. Bu takviyeleri alan hastalarda immünoterapiden alınan faydanın daha az olduğu görüldü. Bu oldukça şaşırtıcı bir sonuçtu.

Yalnızca posalı gıda alan hastalardaki immünoterapi cevabı yüzde 82 iken hem posalı gıda alıp hem de probiyotik kullananlarda cevap oranı yüzde 59’a gerilemişti” dedi.

POSALI BESLENME MELONOM TEDAVİSİNİ OLUMLU ETKİLİYOR

Sonuç olarak posalı gıda tüketiminin, immünoterapi alan melanom hastalarında daha iyi bir cevap alınmasına destek olduğunu söyleyen Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, “Bu çalışmanın ilginç sonuçları, daha çok hasta içeren, çok merkezli bir çalışmanın başlatılması kararının verilmesine yol açtı. Bu sonuçları da önümüzdeki yıllarda izleyeceğiz” şeklinde konuştu ve sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekti.

POSALI BESLENMENİN DİĞER KANSERLERİN TEDAVİSİNDE DE ETKİSİ VAR

Araştırmalara göre sadece deri kanseri değil, diğer kanserlerin tedavisinde de beslenmenin önemi büyük. Bunlardan biri de kalın bağırsak kanseri...

Kanserden korunmada beslenmenin önemli bir faktör olduğunu söyleyen, Beslenme ve Diyet UzmanI Havva Kılınç, kanser hastalığında beslenmeye dair konuyu şu şekilde açıkladı:

Yapılan araştırmalarda posa içeriği düşük bir diyetle beslenenlerde kalın bağırsak kanserlerinin, yüksek posalı beslenen topluluklardan daha sık görüldüğü görülmüştür. Dolayısıyla posalı besinlerin tüketimi arttırılmalıdır. Yetişkinlerde günlük alınması gerekenin minimum posa miktarı 25-30 gramdır.

BESLENMEDE BUNLARA DİKKAT!

Şeker ve şekerli tatlılar, basit karbonhidratlar (beyaz ekmek, pirinç gibi), hazır meyve suları yerine posadan zengin tam tahıl grubu ekmek, bulgur, kurubaklagil ve meyve-sebzelere yer verilmeli.

Günde en 5 porsiyon meyve ve sebze tüketilmeli.

Nemli ve sıcak yörelerde iyi saklanmayan yağlı tohumlar, tahıl ürünleri, kurubaklagiller, meyve ve kurutmaları küflenir. Küflerin bir bölümü çeşitli toksinleri üretir. Bu toksinlerin bir bölümü de başka toksinleri üretir. Bu nedenle besinlerin iyi saklanması önemlidir.





A, E VE C VİTAMİNLERİ YETERSİZ OLANLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

“Et ürünlerine katılan nitrit ve nitratlar sindirim aygıtında nitrosaminlere dönüşebilir” uyarısında bulunan Kılınç, şöyle konuştu:

“Nitrosaminler kanser yapıcıdırlar. Fazla alınan tuzun da bu tür moleküllerin oluşmasında katkısı olduğu bildirilmiştir.

Alkol, sigara, katkı maddesi içeren yiyeceklerin kanserle ilişkisi saptandığı için bu besinler tüketilmemeli veya minimuma indirilmelidir.

A, E, C vitamini ve diğer antioksidanların yetersizliklerinde kanserin daha sık görüldüğü bildirilmektedir.

A vitamini vücudun koruyucu dokusu olan epitel dokunun yapımı ve yenilenmesinde rol alır. A vitamini yetersizliğinde bu dokuların yapıları bozulduğunda, yemek borusu, idrar yolları, deri, mide ve akciğerlerde kanser oluşumunu arttığı ileri sürülmüştür.

C vitamini su ve besinlerle alınan nitrit ve nitratların kanser yapıcı nitsosaminlere dönüşmesini önler ve dolayısıyla kanser oluşum riskini azaltır. C vitamini içeren besinlere örnek; kırmızı-yeşil biber, kivi, portakal, çilek, karnabahar-brokoli, maydanoz, limon verilebilir.

E vitamini antioksidan özelliğinden dolayı kanser oluşum riskini azaltır. Çinko, kalsiyum, selenyum gibi minerallerinde kanserde koruyucu etkisi olduğu bilinmektedir.”





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