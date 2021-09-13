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Poşe tavuk nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta poşe tavuk tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Yemek

Poşe tavuk nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta poşe tavuk tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programında gelinler hafta poşe tavuk tarifi ile başladı. Ekran başında izleyen izleyiciler ise "poşe tavuk nasıl yapılır?" merak ediyor. Her lokmasında ayrı lezzet bulacağınız poşe tavuk tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

13 Eylül 2021, Pazartesi 13:52 Son Güncelleme:
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Farklı lezzet arayanlar için poşe tavuk tarifi oldukça iyi bir alternatif. Peki, poşe tavuk nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Her lokmasında ayrı lezzet bulacağınız poşe tavuk tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası ve hazırlanışı...

POŞE TAVUK TARİFİ

Poşe tavuk malzemeler

  • 1 bütün tavuk

Sosu için:

  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 yemek kaşığı yoğurt
  • 3 diş ezilmiş sarımsak
  • Kekik
  • Pul biber
  • Tuz
  • 1 limon

POŞE TAVUK YAPILIŞI

Tavuğu yıkayın, derilerini koparmadan parmaklarımızla derileri etinden sıyırın, deriler üzerinde kalacak bıçakla et kısmından kesin. Limonu ortadan ikiye kesin, üzerine tuz serpip tavuğu ovun. Hem et kısmından hem de deri kısmından. (bu tavuğun kokusunu alacaktır) Karıştırma kabına yumuşamış tereyağı, biber salçası, yoğurt, baharatları, ezilmiş sarımsağı ve tuzu alıp karıştırın. Sosu önce tavuğun et kısmına bolca sürün, daha sonra deri kısımlarına sürün, tavuğu fırın poşetine koyun. Kalan sosa havuç ve patates katıp karıştırıp bunu da poşete ilave edip ağzını bağlayın. Poşeti kürdanla birkaç yerinden delin, tepsiye koyup 180 derece ısıtılmış fırında kızarıncaya kadar pişirin.

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