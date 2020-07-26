Poşe yumurta nasıl yapılır? Poşe yumurta tarifi

Poşe yumurta nasıl yapılır? Önce bu sorunun cevabını verelim. Poşe yumurta yağsız pişiriliyor ve sıkı durun! Poşe yumurta, suyun içine yumurta kırılmasıyla yapılıyor. Yanlış okumadınız. Kaynayan suya yumurta kırarak yaptığınız lezzetin adı poşe yumurta... Üstelik yağsız pişmesinden dolayı diyet listelerinin en başına geliyor bu tarif. Kahvaltı sofralarının baştacı olacak kadar süslü tadına doyamayacak kadar lezzetli. Haydi başlayalım poşe yumurta yapmaya!

Poşe yumurta yapımı için malzemeler:

2 adet yumurta

1 yemek kaşığı elma sirkesi

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet kızarmış ekmek

5-6 adet mantar

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Poşe yumurta üzeri için malzemeler:

1 adet domates

4-5 adet yeşil ve kırmızı biber dilimi

2 dal taze soğan

Arzuya göre yarım avokado

Not: Dilerseniz mantarla da güzelleştirebilirsiniz poşe yumurta tarifini.

Poşe yumurta nasıl yapılır?

Mantarları temizleyip ince ince doğrayın. Tavaya zeytinyağını ekleyin. Mantarı 2-3 dakika tavada kızartın. Çok pişirmeden mantarları ocaktan alın. Ekmekleri aynı tavaya ekleyip her iki tarafını da kızartın.

Tencereye 3 parmak su ekleyip kaynama noktasına getirin. Poşeleme işlemleri için suyun ısısının yaklaşık 80-85 derece olmasına dikkat edin. Sirkeyi ekleyip altını kısın.

Yumurtayı bir kasenin içine kırın. Dikkatlice tıngırdamakta olan suya bırakın. İkinci yumurta için de aynı işlemi yapın.

Kayısı yumurta için yaklaşık 3 dakika yeterlidir. Bir kaşık yardımıyla alıp parmağınızla bastırarak kontrol edin. Yumurta sarısı yumuşak olmalı. Pişen yumurtaları bir kağıt havlu üzerine alın. Kızaran ekmeklerin üzerine mantar, soğan ve domates dilimlerini yerleştirin.

Üzerine poşelenmiş yumurtayı yerleştirin. Biberler dilimlenmiş avokadı ve yeşilliklerle süsleyin. Poşe yumurta hazır!

Poşe yumurta yaparken bunlara dikkat!

Yumurtanın taze olmasına mutlaka dikkat etmelisiniz. Yumurtanın taze olup olmadığını anlamak için yumurtayı elinize alıp salladığınızda içi sallanmıyorsa bu yumurtanızın taze olduğunu gösterir.

Yumurtayı pişireceğiniz suya tuz ve sirke eklemelisiniz. Böylece yumurtaların dağılma olasılığı düşecektir.

Yumurtayı pişirirken direkt suya kırmak yerine önce bir kaseye kırmalı sonra yavaşça suya bırakmalısınız.

Kaynatacağınız suyun sıcaklığına dikkat etmelisiniz. 80-90 derece poşe yumurta yapımı için ideal.