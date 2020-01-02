'Poşet ücretlerinde değişiklik yapılmayacak'

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, yeni yılda uygulanacak poşet fiyatları için bir açıklamada bulundu.

Bakan yardımcısı Birpınar, "Poşet ücreti 2020'de de 25 kuruş olarak devam edecek." dedi.





Ücretlerde karışıklık olmuş

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, tüketiciye plastik poşetlerin 25 kuruştan satılmaya devam edeceğini açıkladı.

'Poşet fiyatları 30 kuruş oldu' bilgisini değerlendiren Eroğlu, "Zam konusunda bir karışıklık olmuş. Uygulama kapsamında vatandaştan alınan 25 kuruşun 15 kuruşu geri dönüşüm katkı payı olarak devlete aktarılıyor. Kalan 10 kuruş ise marketin maliyetine sayılıyordu. Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik ile alışveriş poşetlerinin satışı karıştırılmış. 25 kuruşun devlete aktarılacak olan kısmına yüzde 22.58 zam gelmiş oldu. Böylece devlete 18 kuruş aktarılacak, marketlere ise 7 kuruş kalacak" dedi.

Poşet fiyatları için yapılan ilk duyuruda yüzde 22.58 zam yapılması nedeniyle poşet fiyatlarının 30 kuruş olacağı paylaşılmıştı.