Türkiye Poşete koyduğu koronavirüs aşılarını satmaya çalışırken yakalandı

Poşete koyduğu koronavirüs aşılarını satmaya çalışırken yakalandı

Türkiye

Poşete koyduğu koronavirüs aşılarını satmaya çalışırken yakalandı

Şişli'de elinde bir poşet bulun 6 adet koronavirüs aşısından 3 tanesini satmaya çalışırken yakalanan K.D. ve bu aşıları almak isteyen M.Ş. gözaltına alındı.

10 Haziran 2021, Perşembe 15:13 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Şişli Dolapdere Caddesi üzerinde önceki gün saat 21.45'te polis ekipleri durumundan şüphelendikleri K.D.'yi (39) durdurdu. K.D.'nin elindeki poşetin içerisinde hastanelerde aşı olarak koronavirüs tedavisinde kullanıldığı değerlendirilen ve üzerinde "Pfizer-Biontech COVİD-19 Vaccine" ibaresi bulunan 6 adet aşı ele geçirildi. K.D. gözaltına alındı.


Yapılan araştırmalarda, K.D.'nin aşıları M.Ş. isimli kişiye satmak için bulundurduğu belirlenirken, irtibat kurulan M.Ş. (33) aynı gün buluşma adresinde yakalanarak gözaltına alındı. M.Ş.'nin yapılan üst aramasında 10 bin lira ele geçirilirken, M.Ş.'nin bu para ile K.D.'den 3 adet aşı almak istediği tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler "Kişilerin hayatını tehlikeye sokacak biçimde ilaç satma" suçundan dün adliyeye sevk edildi. 

DHA

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Şahika Ercümen’den ‘Suya Saygı’ dalışı
Şirin Sever
Rauf Tamer
Tuhaf bir şey
Rauf Tamer
Banu Şen
Hoşça kal...
Banu Şen
Hakan Çelik
Ambargolar TSK’yı derinden etkiliyor
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Kapı aralığında kritik görüşme…
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Marmara Denizi'ni kurtarmak
Murat Çelik
Murat Gülderen
Efsaneler geri döndü
Murat Gülderen
Erkut Can
COVID-19 çok azaldı, artık kontrollerinizi yaptırın
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İhraç edilecekken yanlışlıkla geri dönüşüme atıldı! 10 bin lira değerinde