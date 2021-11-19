1994 yılında haber için göreve giderken geçirdiği trafik kazası sonucu yaşama veda eden gazeteci Barış Selçuk'un anısını yaşatmak ve genç gazetecileri teşvik etmek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 22.'sini düzenlediği Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu.

POSTA'YA ANLAMLI ÖDÜL

Hande Mumcu Özendirme Ödülü'nü Posta Gazetesi'nde yayımlanan "Bu Aşka Aşı Gerek" başlıklı haberi ile Melis Apaydın İde kazandı.

Posta Gazetesi, down sendromlu Ece ve Serdal'ın aşkını haberleştirmiş ve aşı olma isteklerini manşetine taşımıştı. Bu manşetin ardından Ece ve Serdal çifti hem aşılarına hem de birbirlerine kavuşmuştu.