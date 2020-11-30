Gazetemizin kuruluşunun 25. yılını kutluyoruz. POSTA, uzun yıllara yayılan, istikrarlı ve yüksek tirajının yanı sıra Türkiye’nin erişimi en yüksek günlük gazetesi. Bana POSTA Gazetesi’ni bir iki cümleyle anlat derseniz “Demokratik, laik, çoğulcu, Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet değerlerine, inançlara saygılı, Türkiye’nin çok renkliliğini yansıtan, eğlenceli ve güler yüzlü” bir gazete derim. Gazetemizin kurucusu olan Doğan Ailesi’nde gazete Hanzade Doğan Boyner’in sorumluluğundaydı. Gazetenin kurumsal kimlik kazanması için çok çalıştı. POSTA, Doğan Grubu bünyesinde kaldığı dönemde, grubun en verimli ve kârlı gazetesi olarak rüşdünü ispatladı. Doğan Grubu’ndan Demirören Grubu’na satıştan sonra da gazete, çizgisini, farklılığını korumaya devam etti.

Gazete yayıncılığı konusunda merhum Erdoğan Demirören’den bu yana ciddi bir deneyimi bulunan Demirören Ailesi’nin, POSTA’nın güçlü bir şekilde yoluna devam etmesini önemsediğini görüyorum. Zira grubun bütün gazeteleri; Milliyet, Hürriyet ve Fanatik ile birlikte POSTA, etkili bir yayın grubunun önemli bir parçası olarak yayınlarına devam ediyor. Doğan Grubu’ndan Demirören’e geçiş sürecindeki yapılanmada Demirören Yayın CEO’su Mehmet Soysal’ın katkısının altını çizmek isterim. Mehmet Soysal ile çok yakın ve verimli bir çalışma dönemimiz oldu.

İçinden geçtiğimiz süreçte Demirören Ailesi’nde yayın grubumuzun tepe yönetiminde Meltem Demirören yer alıyor. POSTA’nın yanı sıra, Hürriyet, Milliyet, Fanatik, CNN Türk, Kanal D, radyolar ve D Smart gibi platformların idaresi Meltem Demirören’in koordinasyonundaki yöneticiler tarafından gerçekleştiriliyor.

Biraz da günlük gazeteyi hazırlama sürecimizin kilometre taşlarını anlatayım:

Sevgili arkadaşım Mehmet Coşkundeniz ile birlikte hâlen gazetenin en kıdemli iki yazı işleri çalışanından biriyim. Başlarda, hiçbir ayrım olmaksızın Türkiye’de bütün kesimlerin kendilerinden bir şeyler bulabileceği bir gazete yapmak istemiştik. Aradan geçen 25 yılda bu hedefimize ulaştığımızı görmekten çok mutluyum. Ankara kulislerini yansıtırken iktidar partisinin yanında muhalefetin eleştirilerini, gündeme getirdikleri konuları, vatandaşların hayatına dokunan gelişmeleri titizlikle sayfalarımıza taşıdık. Haber ve röportajlarımız gündemi belirledi. Bedelli askerlik, emeklilik, sınavlar gibi geniş kitleleri ilgilendiren birçok konuda en taze ve güncel bilgileri biz paylaştık. Seçim sonuçlarını, önemli ulusal ve uluslararası olayların perde arkasını, ekonomide yaşananları, siyasette olup bitenleri Türkiye, POSTA’dan takip etti. POSTA daima, rahat takip edilebilen, güzel fotoğraf ve grafiklerle dolu bir yayın organı kimliğiyle yayın hayatına devam etti. “Yurdumun şairleri” ve “En Güzel Çocuklar”, Türkiye’nin dinamik sosyolojisini aktaran bizim gazetemize özgü köşeler oldu.

Öncelikli konularım

Gazeteye başladığım günden bu yana aralıksız olarak köşe yazısı yazıyorum. Bu köşede politikanın, uluslararası ilişkilerin, askerî konuların detaylarını paylaştım. Türkiye ve dünyadaki kritik gelişmeleri aktarmaya gayret ettim. Gazeteyi hiçbir zaman ağır politikaya boğmadık. Hayatın başka yanlarını da yansıtmaya çalıştık. Benim için uluslararası ilişkiler, sanat, bilim ve teknoloji önemli konular oldu. Birçok farklı konu başlığını, özellikle havacılık ve otomobillere dair merak edilenleri okurlarımla paylaştım.

POSTA Gazetesi’nin “Otomobil Sayfası” yazılı basınımızda en uzun soluklu devam eden köşe unvanını koruyor. Yazı işleri, idare, reklam, matbaa, ulaştırma ve dağıtıma kadar uzun yıllardır beraber çalıştığımız arkadaşlarımızın önemli katkısı var. 25 yıl içinde beraber olduğumuz bütün arkadaşlarımızı tek tek sayabilmem maalesef burada imkânsız. Fakat bazı isimlerden söz etmek istiyorum: POSTA’nın çok uzun yıllar genel yayın yönetmeni olarak görev yapan Rıfat Ababay, sıra dışı gazetecilik anlayışı ve stiliyle POSTA’yla bütünleşen bir isim oldu.

POSTA’nın kuruluş sürecinde, birçok yayın kuruluşunda imzası olan Mehmet Y. Yılmaz da yer almıştı. Ababay’dan sonra bayrağı Emre İskeçeli devraldı. Uzun yıllardır tanıdığım ve bu meslekte çok değer verdiğim bir isim olan Emre İskeçeli, iyi bir gazeteci ve çalışılması keyifli bir yönetici. Gazetemize katıldığı günden beri çok pozitif ve arkadaşça bir çalışma ortamı oluşturdu. Türk basınının en kıdemli ve değerli isimlerinden Rauf Tamer bugün başyazarımız olarak bizimle birlikte. POSTA Gazetesi tam bir yıldızlar kadrosu hâlindeydi. Çok değerli isimlerle çalıştık. Şimdi Sabah’ta yazan Mehmet Barlas bir dönem gazetemizdeydi. Başyazarımız ve duayen televizyoncu Mehmet Ali Birand ve yazarımız Ömer Tarkan başta olmak üzere bugün aramızda olmayan bütün çalışanlarımızı rahmet ve saygıyla anıyorum.

POSTA’nın gelmiş geçmiş en çalışkan isimlerinden biri Elif Yılmaz’dır. 365 gün 24 saat çalışma prensibiyle işine dört elle sarılan bir isimdi. Çok kısa bir süre önce emekli olarak aramızdan ayrıldı. Genel yayın yönetmeni asistanı Canan Yati Şengün gazetemizin koordinasyonunda benim çok değer verdiğim bir isim. Ankara’da çok uzun yıllardır beraber çalıştığım yakın mesai arkadaşlarım Filiz Dursun, Nihat Gül bugüne kadar Başkent’le ilgili planlamaları mükemmel şekilde yürüttü.

Son dönemde Vatan Gazetesi’nden aramıza katılan Murat Çelik de Ankara’dan önemli bilgileri köşesine taşıyor. Özgür Gökmen Çelenk’in hazırladığı sağlık sayfası bana göre Türkiye’de bu alanın en iyisi. POSTA’nın “Bulmaca Eki” bir ekoldür. Eki hazırlayan ekibin başında Nedret Erdoğdu var. Tiryakisi olduğum ekonomi sayfalarımız Bilal Emin Turan’ın editörlüğünde çok dinamik bir şekilde hazırlanıyor. Bu sayfalarda Fethi Özalp, Nevzat Akdere de katkı sağlıyor. Kendi alanlarının uzman isimleri, Tamer Heper ve Ekrem Sarısu’nun yazılarını okurlarımız ilgiyle takip ediyor.

Yazar ve editörler

Türk basınında en iddialı magazin sayfaları hep POSTA’da oldu. Rakip gazeteler hep bu formatları taklit etmeye çalıştı. Aynı zamanda Kanal D’de başarılı bir televizyon programına imza atan Müge Dağıstanlı, Halil Kalmuk, Bekir Saçar POSTA’nın cemiyet sayfalarının güçlü isimleri. Can Uyguç idaresindeki spor sayfalarımız da öyle. Turgay Tüysüz ilk zamanlardan beri grafikleriyle gazetemizi zenginleştiriyor. Haydar Dümen’in köşesi de en çok okunan bölümler arasında. Reklam Grup Başkanımız Neval Sayar Yonsul ve Ankara’da Funda Aygün, reklam alanındaki çalışkan arkadaşlarımız. Bütün ekibimizin özlük haklarıyla ilgili konular, İnsan Kaynakları ekimizde Bora Araz’ın koordinatörlüğünde Billur Taşan ve diğer arkadaşlarımıza emanet. Işıl Cinmen’in koordinasyonundaki POSTA Ekler’de, Alev Gürsoy Cimin dikkat çeken röportajlar kaleme alıyor. Hande Özcan, Erol Suna, Saliha Pakel, Cengiz Çevik, sayfaların planlanmasında keyif alarak çalıştığım arkadaşlarım oldu. Benim köşe yazımın gazeteye teknik olarak yerleştirilmesi işini Barış Demirbüken yapıyor. Değişiklikleri gece geç saatlere kadar sabırla ve dikkatle takip ediyor.

Emek veren çok...

POSTA’da şimdiye kadar köşe yazan isimler arasında kamuoyunun yakından tanıdığı Betül Kabahasanoğlu, Yazgülü Aldoğan, Halim Bahadır, Candaş Tolga Işık, Hakan Çelenk de vardı. Kısa bir süre önce gazetemizden ayrılan Timur Soykan ve hâlen iç sayfaların yapımına emek veren editörümüz Tuncer Tunçer’in de emekleri büyüktür. Yakın geçmişe kadar Canan Danyıldız, POSTA’nın hafta sonu eklerinde çok ses getiren, özgün röportajlara imza atıyordu. Bu kuruma emek veren o kadar çok arkadaşımız var ki, onlar için bir yazı daha yazmalıyım…

POSTA Gazetesi’ni bugünlere ulaştıran en büyük güç, okurlarımız. Karda kışta, tatilde yolculukta her zaman gazetelerinin yanında olan bütün POSTA Gazetesi dostlarına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Gazetemizin etkisine güvenen, sayfalarımızda yıllar boyunca yer alarak kitlelere ulaşmayı tercih eden kurumlara ve her sektörden reklam verenlere de teşekkürü borç bilirim.