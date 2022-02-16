Postacı nerede, ne zaman ve hangi yıl çekildi? İşte Postacı filminin oyuncu kadrosu…
Yeşilçam’ın duayen ismi Memduh Ün’ün yönetmen koltuğunda oturduğu ve usta oyuncu Kemal Sunal’ın başrolünde yer aldığı Postacı filmi, her izlendiğinde güldürmeye devam ediyor. Güldürürken düşündüren, dönemin şartlarını ve konjonktürünü yansıtan önemli bir yapım olan Postacı filminin oyuncu kadrosunda da önemli isimler yer alıyor.
16 Şubat 2022, Çarşamba 17:18 Son Güncelleme:
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Fatma Girik, Kemal Sunal ve Erdal Özyağcılar gibi deneyimli isimlerin yer aldığı Postacı filminde aynı mahallede oturan, “Postacı Adem” ile Sevtap, birbirine sevdalı iki gençtir. 30 yaşına kadar bekâr kalan Sevtap’ın Postacı Adem ile olan aşkına ağabeyi Latif karşı çıkar. Olaylar da bu noktadan sonra komik bir hâl alır…
POSTACI NEREDE, NE ZAMAN VE HANGİ YIL ÇEKİLDİ?
İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde 1984’te çekilen Postacı filminin yapımcılığını ve yönetmenliğini Memduh Ün üstlendi. Umur Bugay tarafından senaryosu kaleme alınan Postacı filmi, 1984’te çekildi.
Filmin başrollerinde ise Kemal Sunal ile Fatma Girik yer aldı.
POSTACI FİLMİNİN KONUSU
30 yaşına kadar bekâr kalan Sevtap, mahallenin postacısı Adem’e sevdalıdır. Adem ile Sevtap’ın aşkına ise karşı çıkan biri vardır; Sevtap’ın ağabeyi Latif…
Latif, Alman kültürüyle yetişen, ancak iki aşığın ilişkilerine sıcak bakmayacak mizaçta biridir. Sevtap ve Adem, bir gün Sevtap’ın babasına ilişkilerini kabul ettirebilmek için ağabeyi Latif’in ağzından bir telgraf çeker. Bu telgraftan sonra düğün hazırlıkları başlar.
Ancak ağabey Latif, Almanya’dan Türkiye’ye kesin dönüş yapar ve Adem ile Sevtap’ın yalanı ortaya çıkar. Latif de Adem'i vurmak için de olsa bu işe karşı çıkar. Sonrasında hiç istemese de bu evliliği kabullenmek zorunda kalır ve Adem'in her istediğini yapmaya başlar.
POSTACI FİLMİNİN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
- Fatma Girik - Sevtap
- Kemal Sunal - Adem
- İhsan Yüce - Rasim
- Erdal Özyağcılar - Latif
- Gülümser Gülhan - Petra
- Nezahat Tanyeri - Adem'in Annesi
- Ulvi Alacakaptan - Şükrü
- Yaşar Güner - Müzezzin Lütfü
- Cevdet Arıkan - Polis
- Necdet Yakın - Selami
- Ali Karagöz - Ahmet
- Jale Efecik – Berna
- Can Kolukısa - Ferit
- Ahmet Açan
- Tuncer Sevi