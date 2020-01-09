Postacı robot satışa çıktı

Firmanın The Verge'e yaptığı açıklamada, Ford'un otonom kargo projesini test etmek için 2 Digit aldığı belirtildi. Digit'lerin otonom kargo araçlarına yerleştirilerek, paketleri müşterilerin kapılarına götürmesi bekleniyor.

Fiyatı açıklanmadı

Digit, yetişkin bir insan boyutunda 2 bacaklı bir robot. Digit, 18 kilograma kadar olan eşyaları taşıyabiliyor. Kameralar ve lidar sensörleri kullanarak yarı-özerk gezebilen Digit aynı zamanda rehber olmadan kutuları yerden kaldırıp, geri koyabiliyor. Öte yandan Firma, insansı robot Digit'in fiyatını açıklamadı.



