Posta'dan İstanbul'a özel temassız teslimat
0850 224 02 22 numaralı çağrı merkezi ve yakala.co sitesi üzerinden sipariş verilebilen gazeteniz, her gün 08:00 – 10:00 saatleri arasında Scotty motorlu kuryeleri ile evinize kadar ulaştırılıyor. İstanbul ilçelerinde verilen hizmette poşetle gönderilen POSTA el değmeden teslim ediliyor.
17 Nisan 2020, Cuma 12:14 Son Güncelleme:
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Her gün keyifle okuyacağınız Türkiye’nin en sevilen gazetesi Posta her gün bir tık ile kapınızda. Detaylar için https://www.yakala.co/market/gazeteniz-bir-tikla-kapinizda--firsati sitesini ziyaret edebilirsiniz.