Pratik Bilgiler Posta'dan İstanbul'a özel temassız teslimat

Posta'dan İstanbul'a özel temassız teslimat

Pratik Bilgiler

Posta'dan İstanbul'a özel temassız teslimat

0850 224 02 22 numaralı çağrı merkezi ve yakala.co sitesi üzerinden sipariş verilebilen gazeteniz, her gün 08:00 – 10:00 saatleri arasında Scotty motorlu kuryeleri ile evinize kadar ulaştırılıyor. İstanbul ilçelerinde verilen hizmette poşetle gönderilen POSTA el değmeden teslim ediliyor.

17 Nisan 2020, Cuma 12:14 Son Güncelleme:
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Her gün keyifle okuyacağınız Türkiye’nin en sevilen gazetesi Posta her gün bir tık ile kapınızda. Detaylar için https://www.yakala.co/market/gazeteniz-bir-tikla-kapinizda--firsati sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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